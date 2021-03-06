Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021'in 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge

Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak anılacak ve kutlanacak 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla anma etkinlikleri düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021'in 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'in Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yer alan 2021/6 sayılı genelgede, İstiklal ve istikbal mücadelesinin en çetin günlerinde Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın, 12 Mart 1921'de Milli Marş olarak kabul edildiği anımsatıldı.

Büyük zorluklarla kazanılmış bağımsızlık mücadelesinin abidevi ifadesi olan Milli Marş'ın, ülke sathında bütün milleti şamil olarak milli benlik ve kimlik haline dönüştürdüğü belirtilen genelgede, "Özgürlük, bağımsızlık ve Milli Mücadele'nin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü olması münasebetiyle, 4/5/2007 tarihli ve 5649 sayılı Kanuna 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Kanunla eklenen geçici 1'inci madde uyarınca, 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Genelgede, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak anılacak ve kutlanacak 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliklerinin düzenleneceği belirtildi.

Yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin, İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelik ile oluşturulan Merkez Yürütme Kurulunca yürütüleceği ve koordine edileceği kaydedildi.

Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceği vurgulanan genelgede, etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanların Kurul tarafından belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacağı bildirildi.

Bu kapsamdaki proje ve etkinliklere ait giderlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacağına işaret edilen genelgede, Erdoğan, "2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı kutlamaları kapsamında yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim." ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DEHŞET! Kardeşlerin çöp atma kavgası kanlı bitti - HABERLER
GÜNDEMKardeşlerin çöp atma kavgası kanlı bitti
Eski eşini öldüren 'kırmızı ayakkabılı katil', saklandığı evde yakalandı
GÜNDEM'Kırmızı ayakkabılı katil' yakalandı
Elinde bıçak sinir krizi geçiren genç gözaltına alındı
GÜNDEMKriz geçiren genç korku saldı
Samsun'da sahilde kafatası ve insan kemikleri bulundu
GÜNDEMKafatası ve kemikler vatandaşı harekete geçirdi
AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 AÖL sınavları ne zaman.
GÜNDEMAÖL sonuçları açıklandı mı?
Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyonda 7 tutuklama
GÜNDEMTerör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon
İzmir depreminde 9.5 saat sonra enkazdan çıkan Buse evlendi
GÜNDEMMucize şekilde kurtulmuştu... Buse'nin mutlu günü
Kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modelinin, ilk uygulama sonuçları belli oldu
GÜNDEMBakanlık açıkladı! İşte denetim sonuçları
Emniyetten "EBA" adı kullanılarak dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı
GÜNDEMEmniyet'ten kritik 'EBA' uyarısı
İzmir depremi ne zaman oldu 2020? İzmir depreminde kaç kişi vefat etti? İzmir depremi şiddeti...
GÜNDEMİzmir depremi ne zaman oldu 2020?