Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü için yayınladığı 29 Cumhuriyet Bayramı mesajında " Hiçbir engelin, hiçbir sabotajın, hiçbir oyunun bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum." cümlesiyle başlayan mesaj şöyle devam ediyor:

"Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum."

"Ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum.

"İstanbul'daki yeni havalimanımız da, işte bu ışıklardan biridir.

"Malazgirt'ten başlayıp son bir asırdır Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ta devam eden zaferlerimizden, Suriye'deki insani duruşumuza kadar her gelişme, milletimizin asil duruşunun sembolleridir."

Erdoğan mesajında, Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğunu, insani yardımlar konusunda ise milli gelire göre ilk sırada bulunduğunu belirtti.

"Hiçbir oyunun bizi hedeflerimizden alıkoymasına izin vermeyeceğiz"

Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı şöyle devam ediyor:

"Herkesin kapısını ve kalbini kapattığı sığınmacılara evini ve yüreğini açan, insani sorumluluklarını bihakkın yerine getiren tek ülke Türkiye olmuştur.

"Bu duruşumuzdan asla taviz vermeyecek, hiçbir engelin, hiçbir sabotajın, hiçbir oyunun bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz.

"Bizler, 95. yıldönümüne vasıl olduğumuz Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

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