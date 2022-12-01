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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı yatırımcıların sermaye piyasaları dahil Türkiye'ye yönelik artan ilgisinin, Türk ekonomisine ve diplomasisine duyulan güvenin tezahürü olduğunu belirterek, "Bazı kendini bilmezlerin sermaye piyasalarımızı hedef alan talihsiz ve art niyetli açıklamaları, bu gerçeği asla değiştirmeyecektir" ifadesini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne mesaj
AA

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl "Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Yatırım" temasıyla hibrit olarak düzenlenen 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi başladı.

Kongrenin açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinliğe gönderdiği mesaj okundu.

Mesajında, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin ülke, millet, ekonomi ve tüm yatırımcılar için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, yurt dışından kongreye gelen misafirler için "ülkemize ve güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Kongreye katkı sunacak herkese şimdiden teşekkür ettiğini belirten Erdoğan, "Medeniyetlerin, kültürlerin ve kıtaların kavşak noktası İstanbul'umuzu, küresel finansın da merkezlerinden biri yapma irademizi halen koruyoruz. Ekonomide, diplomaside, ticarette, turizmde, ulaşımda ve daha pek çok alanda attığımız adımlarla bu hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Sermaye piyasaları konusunda artık bir marka haline gelen kongrenin, bizlere bu gayretlerimizde anlamlı katkı vereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKEMİZ, SON YILLARIN YÜKSELEN YILDIZLARINDAN BİRİ OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel salgının ve sonrasında yakın coğrafyada yaşanan sıcak çatışmaların Türkiye'yi farklı bir konuma taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güçlü sağlık altyapısı, üretim gücü, hızlı toparlanma kabiliyeti ve daha pek çok avantajıyla ülkemiz, son yılların yükselen yıldızlarından biri olmuştur. Ukrayna-Rusya krizinin ilk günlerinden itibaren başarıyla sürdürdüğümüz dengeli ve uzlaştırıcı politikalar, Türkiye'nin oyun kurucu rolünü daha da pekiştirmiştir. Yabancı yatırımcıların sermaye piyasalarımız dahil ülkemize yönelik artan ilgisi, Türk ekonomisine ve diplomasisine duyulan güvenin tezahürüdür. Bazı kendini bilmezlerin sermaye piyasalarımızı hedef alan talihsiz ve art niyetli açıklamaları, bu gerçeği asla değiştirmeyecektir. Türkiye, 21. asra damga vuracak bir vizyonla her alanda yazdığı başarı hikayelerine yenilerini eklemeyi sürdürecektir."

Sermaye piyasalarının, Türk ekonomisindeki bu dinamizmden olumlu etkilenerek büyüme yolculuğunu devam ettireceğine inandığını aktaran Erdoğan, "Türkiye'ye güvenen, ülkemize yatırım yapan, Türk ekonomisinin aydınlık geleceğine itimat eden tüm yatırımcılara kapımızın da gönlümüzün de açık olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

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