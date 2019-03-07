Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Ülkemize hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir" dedi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.
Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın, kadını ve erkeği madalyonun iki yüzü gibi telakki eden bir medeniyetin mensupları olan bizler, göreve geldiğimiz günden bu yana aile hayatında, iş dünyasında, eğitimde, sağlıkta ve diğer tüm alanlarda kadınların statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için çok önemli çalışmalar yaptık.
Kadını hayatın her alanında hak ettiği konuma çıkartacak tedbirleri aldık, imkânları sağladık. Bundan sonra da, 2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız.
Kadının ve erkeğin her şeyden önce insan oldukları gerçeğini unutarak onlara bir ırkçılık türü olan cinsiyetçilik gözlüğü ile bakanların bakış açısını değiştirmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.
Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek-göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir. Başta siyaset, ekonomi ve eğitim olmak üzere toplum hayatında kadını dışlayan bir anlayış benimsenmesi, kuşkusuz sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük eksikliktir.
Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Söz konusu anlayışın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısında olacağımızı ve onların hak arayışlarında en büyük desteği vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.
Ülkemize hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir.
Bu düşüncelerle, şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitirdiklerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yâd ediyor; her birine Allah’tan rahmet diliyorum.
Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyor, kadınıyla erkeğiyle tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”
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