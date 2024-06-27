Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan, Hamburg'daki maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile konuştu.

Montella'nın "Cumhurbaşkanım, yakınlığınızı her zaman duyuyoruz, çok teşekkürler desteğiniz için. Bir dahaki maçta da sizi bekliyoruz." şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, "Ben de çok çok teşekür ediyorum. İnşallah Avusturya maçının ön hazırlıklarına yönelip ona göre de adımlarımızı atalım." dedi.

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İtalyan teknik adam daha sonra, "Aynen öyle Cumhurbaşkanım genellikle grup aşamaları böyle gergin olur. O yüzden iyi bir şekilde hazırlanacağız o maça. Belki de gruptan devam eden en genç milli takımız şu anda." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, maçta ilk golü atan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakan'ı tebrik ediyorum. Çok güzel bir gol oldu. Sıkıntıya girdiğimiz anda golü bulduk." dedi. Çalhanoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek takım arkardaşlarının selamını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın ikinci golünü atan Cenk Tosun'u da tebrik ederek, "Çok güzel bir gol oldu, hepimizi rahatlattı. Allah yar ve yardımcınız olsun." derken, Cenk, "Desteğiniz çok değerli Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.