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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2017 Medya Oscarları Ödül Töreni'nde açıklamalar yaptı. ABD'nin döviz kuru üzerinden yaptığı saldırıları eleştiren Erdoğan, "Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yapısal sorunlarımız elbette mevcuttur. Bunu çözmek için çalışıyoruz. Bunların hiçbiri son yaşananlara açıklama olamaz. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek. Bize öyle tehditlerle ileri geri ifadelerle geri adım attıramazlar. Bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir" dedi

29.08.2018 - 20:13 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2017 Medya Oscarları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD ile yaşanan süreç ve döviz kurlarındaki hareketliliğe değindi. "Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek" diyen Erdoğan, "Bize tehditlerle geri adım attıramazlar." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

 "Görevimiz gereğince ayak basmadık ülke bırakmadık. Gittiğimiz yerlerde aynı kıyafetle donatılan insanlar, aynı mimariler görüyoruz. Türkiye'nin de bu tek düzeliğin dışında olmadığını üzüntü ile söylemek isterim. AK Parti olarak medeniyetimize uygun mimari üretmeye çalıştığımızın en yakın şahidisiniz. Medyadan başlayıp hayatımızın her alanına kadar gelen bu olayın ekonomik, siyasal ve sosyal olarak çok boyutu olduğunu biliyoruz. Ülke olarak güçlüyseniz kendinizi koruyabilirsiniz. Böyle değilseniz dünyadan kendinizi tecrit edeceksiniz. Bu kalmadı, tabi olursunuz. Biz küresel düzene ne tabi olduk, ne de tecrit olduk. Ülkemizi geliştirdik, ayakları üzerinde durur hale getirmeye çalıştık. 81 milyon vatandaşımızın her birinin pay alabilmesine gayret ettik. Herkesin karşısında milletimizle dimdik durduk. Yerli ve milli vurgusu yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz kararlılığımızın en net örneğidir. Büyükşehir Belediye başkanlığımızdan bu yana bizi en çok linç etmeye çalışan kusura bakmayın medya geliyordu. Medyaya karşı da çok büyük mücadeleler verdik. Biz köşelerini kurşun gibi kullanan kalemşörlerle çarpışa çarpışa bugüne geldik. Bizim için atılan muhtar bile olamaz manşetlerini unutmadık."

"Milleti hakir gören zihniyet yıllarca medyada baş tacı edildi. Millete göbeğini kaşıyan, bidon kafalı diyenler hep medya değil miydi? Kusura bakmayın. Eskisine göre hakikate daha saygılı bir medyamız olduğunu düşünüyorum."

"Yaşadığımız coğrafya her dönem çok önemli bir yer olmuştur. Geçtiğimiz pazar günü Malazgirt'te, daha önce Ahlat'ta zaferin sahibi ecdadımızı saygı ile andık. Ahlat'ta bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapacağız. Butik bir külliye. Bahçeli'nin bizden böyle bir talebi oldu. Sultan Alparslan otağını orada kurmuştu. Ecdadın hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz. Ülke olarak son 150-200 yıldır savunma yapmak zorunda kaldık. Vatan topraklarını gözü yaşlı, kalbi kırık bırakmak zorunda kaldık. Ahlat'a muhakkak gidin. O kabirleri görmek size ayrı bir cesaret verecektir. Türkiye sadece mevcut sınırlarından ibaret değildir. Bu ülkenin ve milletin gerisinde koskoca bir tarih ve medeniyet vardır. Ülkemizin sınırları başka, gönlümüzün sınırları bambaşkadır. İnşallah ayın 1'inde Kırgızistan'da olacağız. 3 gün orada olacağız."

"Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yapısal sorunlarımız elbette mevcuttur. Bunu çözmek için çalışıyoruz. Bunların hiçbiri son yaşananlara açıklama olamaz. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. İhtiyaç duyulan tedbirleri alıyoruz. Kaynaklarımız seferber edilmiştir. Yurtdışındaki dostlarımız da çok ciddi kaynaklarla destek vermeye başladılar. Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek. Bizi öyle tehditlerle ileri geri ifadelerle geri adım attıramazlar. Bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir. Onlar bu milleti tanımadılar ama tanıyacaklar. Biz bir ölürüz, bin diriliriz karakterimiz bu. Allah doğruların yardımcısıdır. Hedefsiz ülke pusulasız gemi gibidir, ne tarafa gideceğini bilemez."

"Türkiye'nin girdiği her mücadeleden sadece ayakta değil, kazançlı çıkmasından bazıları rahatsız olabilir. Bu ülkenin imkanlarından yararlanarak ülkenin yüzüstü yere kapaklanmasını bekleyenler olduğunu görüyorum. Ülkenin felaketini isteyenler olduğuna da şahit oluyoruz. Kendi ülkesine karşı husumete girenler her yerde olduğu gibi medyada da dışarıda bırakılır, dışlanır. Bugün burada bulunan sizlerden medyadaki dönüşüme katkıda bulunmanızı, öncü olmanızı bekliyorum."

 

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