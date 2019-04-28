Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampının kapanışında konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
İstişare geleneği hem inancımızın hem kültürümüzün en önemli hasletlerinden biridir. Samimiyet her iş gibi istişarenin temel şartıdır. ekonomi güvenlikle birlikte önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Ardı ardına maruz kaldığımız saldırılar ekonomimizi de hedef aldı. Faiz ve enflasyon üzerinden ekonomimizi çökertmeye yönelik bir saldırıya uğradık. Tüm verilerin olumlu bir yönde yükselişe işaret ettiğini görüyoruz.
Bankacılık sektörünün sermaye yapısını güçlendireceğimizi söyledik. Ağustos ayından beri yaşadığımız sıkıntıları biliyoruz. Esasen ekonomide son 9,5 ayda yaşananlar ülkemizin ekonomik gerçeklerinden kaynaklanmış değildir. Bir dönem atılan bombalar, sıkılan kurşunlar neyse ekonomideki sıkıntılar da odur. Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız. Bir kez daha gördük ki ya olacağız, ya öleceğiz. Kritik virajları geride bıraktık.
Önümüzdeki aylarda da bizi rahat bırakmayacaklar. Son 6 yıldır, 24 Haziran seçimlerinden yana yaşadıklarımız saldırılarla nasıl mücadele edeceğimizi de gösterecektir. Bundan sonra her şey daha kolay olacaktır. Şu anda ülkeyi biz yönetiyoruz. Yatırımcıların, girişimcilerin karşısında değiliz ama bu ülkenin karşısında olanlar bilsinler ki bizi karşılarında bulurlar. Her türlü desteği veren biziz. Ülkemizde teşvik bölgelerini onların emrine veren biziz. Kalkıp da fırsatçılığa girişirlerse kusura bakmasınlar. Asıl olan bizim ne istediğimiz, ne yapmak istediğimiz, nereye varmak istediğimizdir.
Bizim potansiyelimiz kullandığımız imkanlardan katbekat fazladır. Biz birlik, beraberlik içinde olursak karşımızda duracak hiçbir güç yoktur. Hep birlikte hangi hedefe yönelirsek yönelelim başarmama ihtimalimiz yoktur. Terör belasını ortadan kaldırmaya, bölgemizde oynanan oyunları bozmaya mı ihtiyacımız var; 82 milyon beraber hareket edersek bunu da çözebiliriz. 2023 hedeflerini birileri hayal olarak göstermeye çalışıyor. Biz birlikte çalışırsak bunun ötesine geçmemiz mümkündür. Türkiye ortak paydasını ne kadar büyütürsek bu başarıya o kadar çabuk ulaşırız.
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