Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Reform Eylem Grubu Toplantısı'na başkanlık yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi Avrupa ailesinin dışına atmaya çalışanlara inat yolumuza ısrarlı bir şekilde devam ediyoruz." dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları...
60 sene önce nasıl kararlıysak bugün de aynı noktadayız. Türkiye'ye AB dışına atmaya çalışanlara inat yolumuza devam ediyoruz. Şu gerçeğin artık herkes tarafından görüldüğüne inanıyorum. AB'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin AB'ye olan inancından daha fazladır. Avrupalı muhataplarımızın ön yargılarını bir kenara bırakıp meseleye adaletli bakmalarını istiyoruz. Kazan kazan anlayışı içinde süreci ilerletmemelerini bekliyoruz.AB'yi içine kapatma girişimleri bizim gibi ülkelerin katılımıyla boşa çıkarılabilir. Cumhurbaşkanı olarak ilk kez başkanlık ettiğim toplantıya büyük önem verdiğimi belirtmek istiyorum.
Türkiye'yi son bir kaç yıldır birbirinden travmatik olaylarla yüzleşmek zorunda kalmıştır. 15 Temmuz darbe girişimin ardından OHAL ilan ettik ve tedbirler aldık. Maalesef bizimle yeterli dayanışmayı sergilemediler. FETÖ'cü askerlerin korunmasına kadar dostlukla bağdaşmayan hareketlerde bulundular. Pankartlarla şahsımın ölümle tehdit edildiği utanç verici olaylara muhatap olduk. Avrupa Türkiye'nin teröre karşı mücadelesini eleştiri oklarının hedefi yaptı.
Ekonomimizi atağa kaldıracak reformlara hız vermeliyiz. Önümüzdeki dönemde demokrasi kalitesini yükseltecek adımlara ağırlık vereceğiz. Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi temel önceliğimizdir. Yapısal reformlara öncelik vereceğiz.
Önümüzdeki süreçte AB ilişkilerinde kazanımlarımız olacak konulara odaklanacağız. Bunların başında vatandaşlarımız için vize serbestîsinin sağlanması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi geliyor. Bunun için 6 adımı daha tamamlayacağız. AB'nin vize serbestîsinde ne kadar samimi olduğunu göreceğiz. Ayrıca katkısını ve etkisini test etmemiz gerekiyor.
Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi bizim için temel önceliktir. Bu doğrultuda atılması gereken adımların gerekirse adına Kopenhag değil Ankara kriterleri deyip yola devam ederiz.
Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sadece Türkiye'nin değil birliğin de yararınadır. Yapılan etki analizi çalışmaları bunu net bir şekilde ortaya koymuştur.
Türkiye'nin Helsinki'de resmen aday edilişinin 20'nci yılında 'Helsinki Ruhunu' tekrar canlandıracak çalışmalara ağırlık vermeliyiz.
AB üyeliği her iki tarafın da kazançlı çıktığı denklemde anlamlıdır. Kimse Türkiye'yi zararlı çıkacağı bir denklemi kabul etmeye zorlayamaz.
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