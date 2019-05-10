Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bu eserin Ankaramıza kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Başta Ankara Büyükşehir Başkanlığımıza ve önceki başkanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. TOKİ'ye teşekkür ediyorum.

Camilerimiz birer ibadethane olmasının ötesinde mimarisiyle, süslemeleriyle, ismiyle medeniyetimizin farklı özelliklerini yansıtan mimari eserlerdir. Camilerimiz, şehirlere kimlik, kişilik ve kararkter kazandıran yapılardır. İstanbul'u Sultanahmetsiz, Süleymaniyesiz, Bursa'yı Ulucamisiz, Edirne'yi Selimiyesiz düşünemeyiz. Ankaralı hemşerilerimiz yanı sıra vatandaşlarımız da buraları ziyaret ediyor.

Geçen hafta hizmete açtığımız Büyük Çamlıca Camisi de İstanbul'un abide eserlerinden biri haline geldi. 60 bini aşkın cemaati kubbenin altında toplayabiliyor. Osmanlı, Selçuklu ve modern mimarinin en güzel özelliklerini taşıyan bu külliyenin de Ankaramıza damgasına vuracağına inanıyorum.