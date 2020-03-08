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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Az önce ekranda annelerin ne güzel ifadelerini izledik, dinledik. Bizim inancımızda şahadet nasıl en yüksek mertebeyse, şehit annesi ve çocuğu olmak da özel bir statüdür. Bize düşen görev şehitlerin emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmaktır. Hamd olsun ülkemizde bu konuda oldukça güçlü bir sistem kurduk. Bu ülkenin milletimizin her bir ferdinin, şehitlerimizin ailelerinin dualarıyla ayakta durduğuna tüm kalbimde inanıyorum. Toprak tarladır, arazidir. Şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman onun adı vatandır. Üzerinde bulunduğumuz bu vatanı, vatan yapan o şehitlerimizin kanlarıdır. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Şehitlerimizin mekanları zaten belli, cennet. Makamlarının ali olmasını diliyorum.

Bizim kadına bakışımız çok açık ve nettir. İlk insandan beri, insanlığın yarısı erkek, yarısı kadındır. Hangisini çıkarırsanız çıkarın geriye insanlıktan eser kalmaz. Annelerimize, kız kardeşlerimize, evlatlarımıza göstereceğimiz sevgi, muhabbet tüm insanlık adınadır. Erkek için kendimiz için ne istiyorsak, kadınlar için de aynı duygular içinde olmamız gerekiyor. Kadını insan değil, meta olarak gören, cinsiyetinden dolayı zulmeden hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz. Artık biz cahiliye döneminin kız çocuklarını diri diri gömen bir asrı yaşamak istemiyoruz. Hamd olsun bizim inancımızın, kültürümüzün özünde böyle bir ayrımcılık yoktur.

Temel haklar dışında, insanların tamamını tornadan çıkmış gibi tek bir ölçüyle değerlendirmek faşizan, sapkın bir yaklaşım olur. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de çeşitli saiklerle insanının insana yaptığı ve tasviri mümkün olmayan zulümlere şahit oluyoruz. Dünyanın pek çok yerinden gelen haberlerle karşılaşıyoruz. Ezilen, horlanan, dövülen, öldürülen milyonlarca insanın trajedisi karşısında gerçekten üzüntülüyüz.

Tabii afetlerden savaşlara kadar her krizin en ağır faturasını çocuklarıyla birlikte kadınlar ödüyor. Mesela Suriye'de kadınları ve çocukları göreceksiniz. Kamplarda aynı manzarayı göreceksiniz. İdlib'de bunu görmedik mi? Bütün bunları görürken, bizim yüreklerimiz dağlarınken insanlık buna karşı sessiz kalıyor. Kara ve deniz sınırına yığılanların arasında en çok sıkıntıyı kadınlar ve çocuklar çekmiyor mu? Peki Batı bunlar karşısında ne yapıyor? Batı'nın yüreği yanıyor mu? Hayır. Sesi çıkıyor mu, hayır. Bunların insanlığından şüphe etmek gerekir, ben şüphe ediyorum.

8 Mart kutlamaları gayet önemlidir. Suriye'de 9 yıldır süren insani krizde hayatını kaybeden 1 milyona yakın insandan çok önemli bölümü kadın ve çocuk olduğu halde bu konuya kimsenin güçlü bir şekilde dikkat çektiğini görmedik. Ne yazık ki hiçbir ülkenin bu konuda hassasiyeti yok. Sadece laf laf laf. Avrupa kapılarına dayanan yüzbinlerce insan içinde kadınlara yapılan eziyetleri, geri gönderme çabalarını kimsenin kınadığını da işitmedik.