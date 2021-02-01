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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. 14 Ağustos 2001'den bugüne il başkanlığından sandık müşahitliğine kadar her seviyede hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Önden gidenlerden devraldığımız adına Türkiye dediğimiz bu davayı gerektiğinde canımız pahasına yüceltmeyi sürdürüyoruz.

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