Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta: Bir gece ansızın... 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Haçlı seferleriyle oluk oluk kan döktüğü çağlarda Ahlat bölgesinin parlayan yıldızı olarak öne çıkmıştır. Ahlat asırlar boyunca Malazgirt'te açılan kapının muhafızı olmuştur. Nice büyüklerin bize mirası olan bu şehir Malazgirt gibi uzunca bir süre ihmal edilmiştir. Ahlat'ı da yeniden imar ve ihya ediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin bir şubesini de burada inşa ederek ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz. Gençlerimizin Ahlat'a ve Malazgirt'e sahip çıktıklarını gördükçe 2053 vizyonundan umudumuz artıyor.

Bazıları bu bozkıra neden yatırım yaptığımızı anlamıyor, anlamak istemiyor. Aynı kesimler mankurta dönüşüyor.

Cumhurbaşkanı olarak, sorumluluğumuz ve mirasçısı olduğumuz medeniyetin kodları bunu gerektiriyor. Ahlat ve Malazgirt geçmişi, bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir. Ahlat ve Malazgirt, Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğunun tescilidir. Medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır. Yeni nesillere sahip oldukları değerlerin ve vatanın bedelini hatırlatacak bir semboldür.

Bugün de askerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucumuz aynı cesaretle, imanla mücadelesini yürütüyor. Kutlu bir mücadelede zaferin de muhakkak olduğuna inanıyoruz.

Hiç kimsenin inancı ve imanıyla canları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza saygısızlık etme hakkı da yoktur. Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın. Bu dualar, tekbirler, salavatlar kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun Türkiye'de yaşayan herkesin istiklali ve istikbali için verilen mücadelenin manevi zırhıdır.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde her inançtan, kökenden insanın onurunu garanti altına almıştır. Milli Mücadele'yi kazanıp Cumhuriyet'i de kurarken Anadolu'ya sığınan herkesin malını, canını kurtarmıştık.

TERÖRLE MÜCADELE

Son dönemdeki mücadelemizin örneği 15 Temmuz destanıdır. Biz bu ülkedeki her bir vatandaşımızın güvenliğini, huzurunu teminat altına almak için terör örgütlerinin başını ezdik, eziyoruz. Cudi'de, Gabar'da, Besler Deresi'nde ezdik, ezmeye devam edeceğiz.

Biz bu ülkedeki her bir ferdin geleceğine güvenle bakabilmesi için vizyonlarımızı genişletiyor, büyütüyoruz. Biz buna 2023 demiştik, 2053 diyoruz, yarın 2071 diyerek yolumuza devam edeceğiz.

FIRAT KALKANI HAREKATININ YILDÖNÜMÜ

Kalkınmadan güvenliğe, diplomasiden ekonomiye hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek. Dün Fırat Kalkanı harekatımızın yıldönümüydü. Sınırlarımız içinde ve ötesinde görev yapan kahraman askerlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Sınırlarımızı güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya ilan ediyorum. Bize sakın ha diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız. Bunları dikkate almıyoruz. Kendi planlamamıza göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz. Bizim diğerlerinden farkımız kimsenin toprağında, birliğinde gözümüz yoktur.