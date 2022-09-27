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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin saldırısına sert tepki
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren bu şanlı zafer sonrasında Akdeniz bir barış denizine dönüşmüştür. Osmanlı'nın gerilemesiyle birlikte Akdeniz de kargaşaya, çatışmaya, emperyalist işgale sahne olmuştur.

Akdeniz'in bugün gerilimle, göçmen ölümleriyle anılmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Suriye'den kaçan çocuk ve kadın binlerce mazlum son nefesini Akdeniz'in azgın sularında verdi. Batılı ülkeler yaşanan trajediler karşısında üç maymunu oynamayı tercih etti. Mültecilere kapanan kapılar, PKK'lı teröristler ile FETÖ'cü alçaklara sonuna kadar açıldı.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Yunanistan'daki kamp başta olmak üzere vatandaşımızın kanını dökmüş caniler himaye görüyor. Özgürce gezebiliyor. Suriye ve Kuzey Irak'taki terör yuvaları başlarına yıkıldıkça terör örgütü mensupları kendilerine yeni kamplar kuruyor. Bize komşuluk hukukundan bahsedenlerin bunlara göz yummaması gerekir.

MERSİN'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar 1 polisimizi şehit etti, 1 polisimizi yaraladı. Teröristler anında hak ettiği karşılığı buldular. Bunları takip ederseniz ya HDP'ye, ya CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da batı ülkelerine çıkar. Yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır. Aynı durum batı için de gereçlidir. Yılan kendisine uzanan eli de sokar. Teröristlerin yeri mahkemeler ve hapishanelerdir. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerden hiçbir ayrım yapmadan gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz. Biz tüm kalbimizde barış, huzur istiyoruz. Bölgemizde istikrar ve güven istiyoruz.

SAVUNMA SANAYİ

Bir taraftan diplomasiyi öne çıkarırken, diğer taraftan Barbaros Hayrettin Paşa'nın izinden giderek savunma sanayimizi güçlendiriyoruz. Ülkemiz hali hazırda dünyada savaş gemisini tasarlayan, inşa eden 10 ülkeden biridir. Milli savaş gemilerimizi kendimiz üretebiliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde çok maksatlı amfibi hücum gemimiz Anadolu'nun inşası devam ediyor. Anadolu'nun hizmete girmesiyle ülkemiz bu alanda farklı bir lige çıkacaktır. Birileri İzmir'in Yunan'dan kurtuluş gününü Osmanlı'ya hakaret günü haline getirirken biz ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Birileri Sultan Abdulhamid'e düşmanlık peşinde koşarken, biz atalarımıza hürmet gösteriyoruz. Birileri batıya öykünüp kendi ecdadına küfrederken biz tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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