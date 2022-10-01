Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı törenlerinde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"TBMM'nin 27'nci dönem 6'ncı yasama yılını sizlerle birlikte ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yüce kurumda ülkemize hizmet eden tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi yolunda görev yapanları yad ediyorum. Devletimizin bekası uğrana canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi anıyorum.

Düşmanlarımıza göz açtırmayan polislerimize, askerlerimize, jandarmamıza, istihbaratçılarımıza başarılar diliyorum. Bu kardeşlerimizin Rabbimin korumasını niyaz ediyorum.

TBMM Milli Mücadele yıllarından beri milletimizin her beklentisinin karşılanmasında öncü rol üstlenmiştir. Çıkarılan kanunlar, komisyonlar ve genel kurulda bekleyen tekliflerle, bundan sonraki çalışmalarda Meclisimizin tarihi misyonunu yerine getireceğine inanıyorum.

Bugün, Meclisimizin son yasama yılının açılışı. Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce pek çok düzenlemeyi hayata geçirerek, bu yasama yılında görevini yerine getireceğine inanıyorum.

2023 SEÇİMLERİ

Dünyanın ve bölgemizin tarihi günler yaşadığı, asırlık dengelerin sarsıldığı siyasi, ekonomik ve askeri güç merkezlerinin yeniden oluştuğu dönemde bu seçimleri yapacağız. Sizlerin üstlendiğiniz misyonun gereğini başarıyla yerine getirmiş bir kadro olarak milletimizin gönlünde yerinizi aldığınıza inanıyorum.

Türkiye'yi ısrarla müstemleke muamelesine maruz bırakmak isteyenler Meclisimizin onurlu duruşundan rahatsızdır. Biz, kimin ne dediğine, ne istediğine değil; milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, yasamasıyla, yargısıyla, yürütmesiyle istikametimizi çiziyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Geçmişte yıkıcı rekabet görünümü veren yasama, yürütme ve yargı birbirlerini destekleyen bir anlayışla çalışmaktadır. Önümüzdeki dönemde yeni yönetim uygulamalarından elde ettiğimiz tecrübeler ışığında eksiklerini tamamlayacak anlayışla geliştirmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin ihtiyaçlarına, beklentilerine, elde ettiğimiz tecrübelere göre kendimizi yenilemeyi sürdüreceğiz.

Tamamlayıcı reformları da yüce Meclisimizle inşa edip, hayata geçireceğiz. Yasama ve yürütme olarak ortak gündemimizin başında bu olacaktır.

YENİ ANAYASA

İçimizde uhde kalan bir diğer konu yeni anayasadır. Ülkemizi sivil, yeni, demokratik, kapsayıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. Yeni anayasa konusunda 2013 ve 2021 yılında yaptığımız çağrılar, maalesef bu kazanıma yetmedi.

İnsanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkaran sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz gibi yeni anayasa çalışmasını da tamamlayacağız. Yeni anayasayla kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye'nin son 20 yılına baktığımızda sorun alanlarını birer birer geride bıraktığımızı görüyoruz. Terör örgütlerinin saldırının yol açtığı huzur ve güven endişesiydi. Operasyonlar, tedbirler, diplomasiyle terör örgütlerini sınırlarımız içinde bitirirken, sınırlarımız dışında felç ederek yeni güvenlik ve huzur iklimi oluşturduk. Teröristlerin giriştikleri tek tük saldırı girişimleri son çırpınışlarıdır. Teröristlerin her an ensesindeyiz.

Tehditleri kaynağında yok ederek, ülkemizin güvenliğini, milletimizin huzurunu sağlama stratejisini 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek uygulamaya devam ediyoruz.

"YOKLUK VE YOKSULLUK ORTADAN KALKMIŞTIR"

Ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetler de geri kalmışlık, yokluk ve yoksulluğu da ortadan kaldırmıştır. Eğitimden sağlığa, spordan sosyal desteklere her alanda hayatına dokunmadığı tek bir insanımız yoktur.

Küresel krizlerin ağır etkileriyle de mücadele ettik. Ülkemize yönelik saldırıları da göğüslemek mecburiyetinde kaldık. 2018 Haziran ayından bugüne dünyamız 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en ağır sınamaları yaşamıştır. Türkiye olarak biz, merkezinde ekonominin yer aldığı tuzaklarla uğraştık. İnsanlarımızın doğrudan günlük hayatlarına dokunan ekonomi meselesi ayrıca ehemmiyetlidir.

YENİ EKONOMİ MODELİ

TEM'e yönelik yaklaşımımızı enine boyuna değerlendirdik. Yeni ekonomi politikası akıntıya kürek çekme amacına hizmet etmiyor. Ülkemize diz çöktürme gayesinde ne kadar iyi, doğru, kazançlı olduğu iktisat politikalarına maruz kaldığımız sinsi oyunlara karşı kendi modelimizi geliştirdik. Bunun dünyada örnekleri mevcuttur. Kendimize neresinden bakarsanız bakın, eşsiz kazançlar sağlayacak yol seçtik.

Açık konuşmak gerekirse, ekonomi modelinde tercih değişikliğine durduk yere gitmedik. Oyunun kurallarını aleyhimize karşı değiştirmeye kalkmasalardı, bunu değiştirmek zorunda kalmazdık. Olanda hayır vardır anlayışıyla yönümüzü geleceğe çevirdik. Kendi özgün ekonomi modelimizi inşa ettik. Saldırıların önünü kesik, kaynakları bulduk. Kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı süratle güncelledik.

Türkiye ekonomi modelinin başarısında geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız altyapı sayesinde sahip olduğumuz üretim ve istihdamın çok büyük katkısı vardır. Gelişmiş ülkelerin zahirde beyan ettikleri politikaların gerisinde istihdamı koruma amaçlı politikalara yönelmelerinin amacı budur. Bizim farkımız bu gerçeği herkesten önce görmemizdir.

Yaşanan sıkıntıları, dalgalanmaları görmezden gelmiyoruz. Döviz kurundaki yükseliş ve enflasyondaki artıştan dolayı kayıplarını gayet iyi biliyoruz. Bunların önüne geçecek tedbirleri almaya başladık. KKM olduğu bir dizi tedbirler paniğin önünü kestik. Enflasyondaki artışın neden olduğu kaybı önlemek için asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranda artırdık. Temmuz ayında daha ileri taşıdık. Yeni yılbaşında tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyona ezilmesine izin vermeyeceğiz.