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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

PUTİN GÖRÜŞMESİ: Sayın Putin'in doğum yıldönümü. Onu tebrik edeyim istedim hem de devam eden süreçle ilgili bizim arabuluculuğumuza teşekkür etti. Ayrıca ikili ilişkilerimize yönelik 3-4 gün içerisinde etraflıca görüşme yapabilirsek iyi olur. Asya görüşmelerine Sayın Putin'in de gelme durumu olursa gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna açısından görüşmelerimiz olabilir. Orada bir mutabakatımız oldu. Gerek telefon gerek Asya bir temasımız olacak.

MİÇOTAKİS İLE TARTIŞMA İDDİASI: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada programda olmamasına rağmen konuşması, ben konuşmamı yaptım masama geçtim. O da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu seviyeye düşer mi? Birkaç kelamını dinledim, doğru dürüst kimse de alkışlamadı.

ABD İLE F16 GÖRÜŞMELERİ: Dünyada bunun da alternatifleri var. Biz nasıl Patriotlarla ilgili ihtiyaçlarımız karşılanmayınca S400'leri nasıl aldıysak, F16 ihtiyacımız giderilmezse bu ihtiyacı giderecek çok ülke var.

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