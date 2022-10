Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim Programı'nda hitap ediyor...

Birileri diyor ki AK Parti'de gençlik yok! Gençlik burada. 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye kampanyamızda seçim gününe kadar gençlerimizle durmaksızın yolumuza devam edeceğiz. Gençler Malatya öyle bir şehir ki, burada yaşın bir önemi yok. Malatyalıların kimliklerinde yazan yaşın ne olursa olsun maşallah hepsinin ruhu genç. Bir de buna hayatının baharındaki sizlerin enerjisi eklendiğinde nurun ala nur misali gençlik üzerine, gençlik havası yaşıyoruz. Siz gençlerle bir araya gelince bizim de ruhumuz gençleşiyor, gönlümüz gençleşiyor. Biliyorsunuz önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü. 2023'te başlayan yeni döneminin vizyonuna 'Türkiye Vizyonu' diyoruz. Türkiye yüzyılının ilhamı da, sahibi de, geleceği de sizlersiniz. Sizler bu yüzyılın gençliğisiniz. Siyaseti manipüle ettikleri sosyal medya mecralarındaki kuru gürültülerden, dışarıdan aldıkları sufleleri tekrarladıkları sözde tartışma programından, kendi kendilerine gelin güvey oldukları toplantılardakiler gelsinler Malatya'daki bu kapalı salona baksınlar.



Biraz önce toplu açılış töreni yaptığımız meydana baksınlar. Gençlerimizle bir araya geldiğimiz şu salona baksınlar. Seçimden seçime bir parti olmadık. Milletle geçen her günümüz seçim günüdür. Ülkemize eser kazandırmakla geçen her günümüz seçim günüdür. Bu anlayışla seçimlere milletimizle ahit yenileme vesilesi olarak bakıyoruz. Milletimiz kendisi için tuğla üstüne tuğla koymamışa yetki vermez. Ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için ter dökmemişe eyvallah etmez. Birileri kendi aldatıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış, bunlar aç tavuk. Milletimiz FETÖ'cülerle benzin istasyonunda hamburger yemek için on bin kilometre yol gidenlere yüz vermez. Darbecilerle anlaşıp, tankların arasından sıvışan korkaklara emaneti teslim etmez. Huzurunu güvence altına almamış alana yol açmaz. Terör örgütleriyle kol kola yürüyene, onların diliyle konuşana, bırakın destek olmayı gerekirse dünyayı başına yıkar. Benim ordumun askerine hakaret eden, saygısızlık eden bu mâlum ana muhalefetin ve diğerlerinin hiçbirine bu ülkede Allah'ın izniyle ilk seçimlerde dersini en güzel şekilde verecektir. Ordumuza bu yakıştırmalar bedeli ödenecektir. Yargıda bu işin hesabını verecekler. Üzerlerine üzerlerine gideceğiz. Bunları meydanı boş bırakmak suretiyle bu meydanda istediğiniz gibi dolaşın diyemeyiz.

Türkiye'nin bugün sahip olduğu hiçbir imkan bu millete altın tepsi içinde sunulmadı. Bin yıldır yaşadığımız bu toprakların her karışını kanımızla, terimizle yoğurarak vatan haline getirdik. Asırlarca üç kıta yedil düveli yönettiğimiz devletlerimizi bileğimizin gücü ve değerlerimize olan bağlılığımızla kurduk yaşattık. Bizleri bu topraklardan kazıyıp atmak isteyenlere karşı verdiğimiz milli mücadeleyi dişimizle, tırnağımızla kazandık. Son 20 yılda kazandırdığımız her eserin ve hizmetin özellikle de gerisinde böyle bir azim, kararlılık, çaba vardır.

Ayrıntılar geliyor...