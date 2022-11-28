Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısının açılışında konuştu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:
-Toplantımızın İslam alemi ve tüm insanlık için rabbimden hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanı olarak, gösterdiğiniz samimi çabalar için teşekkür ediyorum.
-Paylaşmanın bereketine inanan bir medeniyetin mensuplarıyız. Dillerimiz, kültürlerimiz yaşadığımız topraklar farklı olsa da aynı ailenin insanlarız.
-Dünyanın neresinde bir zulüm varsa çatışma varsa açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir.
'KÜRESEL KRİZ DEVAM EDİYOR'
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