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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısının açılışında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Toplantımızın İslam alemi ve tüm insanlık için rabbimden hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanı olarak, gösterdiğiniz samimi çabalar için teşekkür ediyorum.

-Paylaşmanın bereketine inanan bir medeniyetin mensuplarıyız. Dillerimiz, kültürlerimiz yaşadığımız topraklar farklı olsa da aynı ailenin insanlarız.

-Dünyanın neresinde bir zulüm varsa çatışma varsa açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir.

-Kardeşliğimiz her türlü anlaşmazlığın üstesinden gelecek güce sahiptir.

'KÜRESEL KRİZ DEVAM EDİYOR'

-Küresel kriz yeni boyutlar kazanarak devam ediyor.

-Dünyada faizleri yükselterek enflasyonu kontrol altına alma çabaları sonuç vermedi.

-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gereken desteği vereceğinize inanıyorum.

-İslam Ülkeleri Tercihli Ticaret Sistemi'ne diğer İSEDAK üyelerinin de katılmasıyla ülkelerimiz arasındaki ticareti yüzde 25 seviyesine yükseltebiliriz.

-Suriye'nin çatışma, insani kriz, terör sarmalından kurtulması için İslam ülkeleri daha güçlü irade koymalı siyasi çözüm çabalarına etkin destek vermelidir