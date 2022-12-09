Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile görüşeceğim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile görüşeceğim
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazar günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğim

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da TRT World Forum'unda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta gıda krizine neden oldu. Pazar günü Putin'le görüşmem olmam olacak. İstiyoruz ki tahıl koridorunu genişletelim. Zelenskiy ile görüşmem olacak. Tüm dünya samimi gayretlerimizi destekliyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-16 alımına ilişkin, "Parasını verdiğimiz halde F-16 meselesini bir türlü çözemedik." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile görüşeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile görüşeceğim
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da TRT World Forum'a katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Son 2 yıldır salgın sebebiyle çevrimiçi düzenlenen TRT World Forum'unda birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Her sene ekonomi, siyaset, güvenlik, teknoloji ve uluslararası ilişkiler alanında pek çok yetkin isim bu platforma katılıyor. Ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan biz siyasetçiler için de önemli bir sorumluluk taşıyor.

İstanbul sadece tabi ve tarihi güzelliklerle değil, ev sahipliği yaptığı dizi ve filmlerle de bilinmektedir. Toplam 150 ülkede 600 milyon kişiye ulaşan Türk dizileri, Türkiye'nin doğru tanıtımında önemli rol oynuyor. Yurt dışı seyahatlerimizde ülkemize hiç gelmediği halde bize sempatik bir şekilde Türkçe kelimelerle hitap eden kişilerle karşılaşıyoruz.

"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALIDIR"

Küresel krizlerin ve istikrarsızlıkların yüzde 60'ı Türkiye'nin etrafında yaşanıyor. Bu anlamda forumun temasını çok isabetli buluyorum. Cumhurbaşkanı olarak şu hususun altını çizmek istiyorum; Artık hiç kimse dünyanın herhangi bir yerinde sorunu görmezden gelme lüksü yoktur, insanlığın ortak geleceği için herkes elini taşın altına koymalıdır. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz.

Rusya-Ukrayna Savaşı bölge ve dünya için çok ciddi maliyetler oluştur. Savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikaların yürütülmesini onaylamadık. Dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisi yürüttük. İstanbul hala kalıcı barış için en ideal zemin.

"PUTİN VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta gıda krizine neden oldu. Pazar günü Putin'le görüşmem olmam olacak. İstiyoruz ki tahıl koridorunu genişletelim. Zelenskiy ile görüşmem olacak. Tüm dünya samimi gayretlerimizi destekliyor.

Bu süreçte anlaşıldı ki; Türkiye hakkaniyetli davranıyor, istikrar getiriyor, krizin değil çözümün safında duruyor. Türkiye kendisiyle birlikte tüm insanlığın hayrı için çaba harcıyor.

AB'YE TERÖR TEPKİSİ

Terörle mücadelede yalnız bırakıldık. Teröristleri himaye eden Avrupa ile ortak geleceğimiz olamaz. AB tam üyeliği sürecinde bize uygulanan örtülü ambargoları nice sorunları saymıyorum bile. NATO'da beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah mühimmat, araç, gereç, silahı nasıl gönderirsin? Yok böyle şey diyorlar. Teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz.

"F-16 MESELESİNİ BİR TÜRLÜ ÇÖZEMEDİK"

Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı destekleyerek provokatif eylemlerine destek verenlere eyvallah etmeyeceğiz. Yunanistan'ın Adalar'ına silah gönderiyorsun biz hala parasını verdiğimiz halde F-16 meselesini bir türlü çözemedik."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünyanın en mutlu eden ve en çok üzen şarkısı belli oldu! İşte o parçalar
DÜNYA Dünyanın en mutlu eden ve en çok üzen şarkısı belli ...
Japon milyarderin Ay yolculuğundaki isimler belli oldu
DÜNYA Japon milyarderin Ay yolculuğundaki isimler
Yaş hesaplamada uluslararası yönteme geçecek: Güney Korelilerin bir veya iki yaş küçülmesi bekleniyor
DÜNYA Güney Kore yaş hesaplama yöntemini değiştiriyor
Deneklerin kim olduğunu unuttuğu, şiddetli sonuçlarla biten Stanford Hapishane Deneyi
DÜNYA Deneklerin gerçek hayattan koptuğu ve her şeyin ...
Rusya'da AVM'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA Rusya'da AVM'de yangın
Dünyanın en güçlü pasaportu hangisi? Passport Index açıkladı: Türkiye pasaportunun gücü... - Dünyadan haberler
DÜNYA Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
ABD ile Rusya arasındaki büyük kriz çözüldü! İki esir takas edildi! Brittney Griner... - En son haberler
DÜNYA ABD ile Rusya arasında esir takası: Ünlü basketbolcu ...
Bir kutu içinde cesedi bulunmuştu! 65 yıl sonra gerçek ortaya çıktı... - Son haberler
DÜNYA 65 yıl önce öldürüldü, kimliği yeni tespit edildi
Peru eski Cumhurbaşkanı Castillo, Meksika'ya sığınma talebinde bulundu
DÜNYA Pedro Castillo, Meksika'ya sığınma talebinde bulundu
ABD savunma bütçesinden PKK/YPG'ye 18 milyon dolar kesinti
DÜNYA ABD savunma bütçesinden PKK/YPG'ye 18 milyon dolar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.