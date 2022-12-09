Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da TRT World Forum'a katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Son 2 yıldır salgın sebebiyle çevrimiçi düzenlenen TRT World Forum'unda birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Her sene ekonomi, siyaset, güvenlik, teknoloji ve uluslararası ilişkiler alanında pek çok yetkin isim bu platforma katılıyor. Ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan biz siyasetçiler için de önemli bir sorumluluk taşıyor.
İstanbul sadece tabi ve tarihi güzelliklerle değil, ev sahipliği yaptığı dizi ve filmlerle de bilinmektedir. Toplam 150 ülkede 600 milyon kişiye ulaşan Türk dizileri, Türkiye'nin doğru tanıtımında önemli rol oynuyor. Yurt dışı seyahatlerimizde ülkemize hiç gelmediği halde bize sempatik bir şekilde Türkçe kelimelerle hitap eden kişilerle karşılaşıyoruz.
"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALIDIR"
Küresel krizlerin ve istikrarsızlıkların yüzde 60'ı Türkiye'nin etrafında yaşanıyor. Bu anlamda forumun temasını çok isabetli buluyorum. Cumhurbaşkanı olarak şu hususun altını çizmek istiyorum; Artık hiç kimse dünyanın herhangi bir yerinde sorunu görmezden gelme lüksü yoktur, insanlığın ortak geleceği için herkes elini taşın altına koymalıdır. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz.
Rusya-Ukrayna Savaşı bölge ve dünya için çok ciddi maliyetler oluştur. Savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikaların yürütülmesini onaylamadık. Dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisi yürüttük. İstanbul hala kalıcı barış için en ideal zemin.
"PUTİN VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEĞİM"
Kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta gıda krizine neden oldu. Pazar günü Putin'le görüşmem olmam olacak. İstiyoruz ki tahıl koridorunu genişletelim. Zelenskiy ile görüşmem olacak. Tüm dünya samimi gayretlerimizi destekliyor.
Bu süreçte anlaşıldı ki; Türkiye hakkaniyetli davranıyor, istikrar getiriyor, krizin değil çözümün safında duruyor. Türkiye kendisiyle birlikte tüm insanlığın hayrı için çaba harcıyor.
AB'YE TERÖR TEPKİSİ
Terörle mücadelede yalnız bırakıldık. Teröristleri himaye eden Avrupa ile ortak geleceğimiz olamaz. AB tam üyeliği sürecinde bize uygulanan örtülü ambargoları nice sorunları saymıyorum bile. NATO'da beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah mühimmat, araç, gereç, silahı nasıl gönderirsin? Yok böyle şey diyorlar. Teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz.
"F-16 MESELESİNİ BİR TÜRLÜ ÇÖZEMEDİK"
Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı destekleyerek provokatif eylemlerine destek verenlere eyvallah etmeyeceğiz. Yunanistan'ın Adalar'ına silah gönderiyorsun biz hala parasını verdiğimiz halde F-16 meselesini bir türlü çözemedik."
YORUMLAR