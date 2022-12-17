Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan, "Mardin'i sahip oldukları güzellikten koparmak için her türlü zulmü denediler. Mardin kim olduğunu asla unutmadı. Biz de unutmadık, Mardin'i hep bağrımıza bastık. Mardin'i kalkındırdık, geliştirdik, büyüttük, güçlendirdik" diye sözlerine başladı.

"Terör belasından kurtuldukça Mardin'in de hakkını vermeye başladığını görmekten memnuniyet duyuyorum" diyen Erdoğan, "Mardin'e eser kazandırmaktan asla geri durmadık. Bugün Mardin'e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 17,5 milyar liraya ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz" dedi.