Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'de kritik açıklamalar
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de toplu açılış töreninde konuşuyor

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'de kritik açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan, "Mardin'i sahip oldukları güzellikten koparmak için her türlü zulmü denediler. Mardin kim olduğunu asla unutmadı. Biz de unutmadık, Mardin'i hep bağrımıza bastık. Mardin'i kalkındırdık, geliştirdik, büyüttük, güçlendirdik" diye sözlerine başladı.

"Terör belasından kurtuldukça Mardin'in de hakkını vermeye başladığını görmekten memnuniyet duyuyorum" diyen Erdoğan, "Mardin'e eser kazandırmaktan asla geri durmadık. Bugün Mardin'e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 17,5 milyar liraya ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika hava durumu: Bir bölgede fırtına uyarısı! 3 gün sürecek! - Hava durumu haberleri
GÜNDEM Bir bölgede fırtına uyarısı! 3 gün sürecek!
TEKNOFEST 2023 | 2023 Teknofest nerede, ne zaman yapılacak, katılım ücretli mi, kimler katılabilir, son başvuru tarihi nedir?
GÜNDEM 2023 TEKNOFEST ne zaman ve nerede?
Boş arazide bulundu! Bir kadına ait cansız beden! - Haberler
GÜNDEM Boş arazide bulundu! Bir kadına ait cansız beden!
Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever hayatını kaybetti
GÜNDEM İlk savaş muhabirlerindendi! Yaşamını yitirdi
Yılbaşı hangi gün, ne zamana denk geliyor? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?
GÜNDEM Yılbaşı hani güne denk geliyor?
İĞRENÇ OLAY | Geline 8 yıl cinsel istismar! Kayınpederin cezası belli oldu! - En son haberler
GÜNDEM Geline 8 yıl cinsel istismar! İşte kayınpederin ...
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: 2022 TOKİ İstanbul, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla kura çekimi ne zaman yapılacak?
GÜNDEM TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri
Son dakika haberi: Ölü ve yaralılar var! Sakarya'da eğlence mekanında silahlı kavga!
GÜNDEM Ölü ve yaralılar var! Silahlı kavga!
Son dakika: Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde tutuklu sanık kalmadı! Adli Tıp raporu ortaya çıktı
GÜNDEM Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde tutuklu sanık ...
Ayder Yaylası için yeni karar! Resmi Gazete'de yayınlandı - Son dakika
GÜNDEM Ayder Yaylası için yeni karar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.