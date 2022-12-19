Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadın Emeği Zirvesi'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bir fikri olan, çalışan, üreten, yaşamak için olduğu kadar yaşatmak için emek veren her kadının yanındayız diyerek başlattığımız programın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlarımız ülkemizin dört bir yanında iş kurmak, işini geliştirmek isteyen 45 binden fazla kadınımızla bir araya gelerek onlara yol gösterdi, destek oldu. Öyle hikayeler ortaya çıktı ki insanımızın azmine, gayretine hayran olmamak elde değil. Kadınlarımızın ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarında olduğu gibi son 20 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarda emeği ve katkısı vardır. Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle kuracağız.