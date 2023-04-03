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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle iftarda buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar yemeğinin ardından milletvekillerine seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle iftar programında buluştu. İftar yemeğinin ardından milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Depremzedelerden isteyen kendi şehrindeki geçici barınma merkezlerinde isteyen 81 vilayetimizdeki kamu misafirhanelerinde, yurtlarda, kiralanan evlerde soframızı sürdürebilir. Ülkemizde milletvekilliği millete hizmet etmenin manevi hazzı bu görevi farklı bir konuma taşıyor. Bu Meclis milli iradenin tecelligahı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve 15 Temmuz destanının ayrılmaz parçasıdır. Bu dönemin bir dönem özelliği de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis'i olmasıdır. Henüz uygulamasını görmeden yeni yönetim sistemimizi karşı çıkanlar vardı. Sistem ilk döneminde Covid-19 küresel salgınının pekçok savaşa ve ülke içinde bunların yansımalarıyla sınandı.

Adıyaman milletvekilimiz Yakup Taş kardeşimiz tüm ailesiyle birlikte o yaşadığımız büyük felakette hayatını kaybettiler. Tüm vatandaşlarımıza bu vesile ile tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afet, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum. Deprem felaketinin altında diğer sınamalar gibi kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız. Şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldıracak, insanlarımızın geleceklerine umutla bakmalarını temin edeceğiz. Ülkemiz küresel krizlerden en az kayıp, en çok faydayla çıkmayı başarmıştır. İnşallah deprem felaketinin de üstesinden aynı şekilde geleceğiz.

Cumhuriyetimizin ilk asrı da kendi içinde epeyce inişli çıkışlı geçti. Türkiye'nin bugün geldiği yer geride bırakmakta olduğumuz ilk asrın zirvesi bundan sonrası Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır. Son yıllarda ardı ardına maruz kaldığımız sıkıntılar olmasaydı bugün hedeflerimize çok daha yakın bir yerde bulunabilirdik. Büyük ekonomilerin dahi altından kalkmakta zorlandığı dalgalanmaları biz avantaja çevirebiliyoruz. Ekonomimize kurulan tuzakları kendi modelimizle aşarken yine bunu yaptık. Depremin altından da Allah'ın izniyle bu şekilde kalkacağız.

Cumhurbaşkanı ve milletvekilleriyle milletin temsilcilerin dimdik durduğu, hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüğü dünyada hiçbir tuzağın Türkiye'yi yolundan çevirmeyeceğine, önümüzü kesemeyeceğini açık ve net bunu tüm dünyaya gösterdik. 2023'ü Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı kılma kararlılığımızın gerisinde beraberce yürüttüğümüz çalışmalar var. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra yeni dönem Meclis'imizde sizlerle ve aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızla aynı kararlılıkla devam edeceğimize inanıyorum.

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