Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor...



Onlar Kandil'dekilerle yürürken biz de Cumhur İttifakı'yla yürüyoruz. Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Atak 2'yi ilk kez havalandırdık. Kızılelma'dan sonra Anka 3 insansız uçağımız da ilk yürüyüşümüzü yaptı. İMECE uydusundan Türkiye'nin ilk uzay yolcuların belirlenmesine kadar daha birçok tarihi adım attık. TEKNOFEST'i dün akşam itibariyle 2,5 milyonun üzerinde bir katılımla gerçekleştirdik.

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