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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Sivas'ta açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Sivas'ta açıklamalar....

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Havası sert insanı mert olan Sivasımızı yürekten selamlıyorum. Maşallah ne bu coşku? Rakamı istedim. Ne kadar dedim. Evet şu anda Emniyet rakamını sizlere açıklıyorum; yol boyu olanlarla beraber 100 bin. Siyasette ben Sivas'ta böyle bir muhteşem coşkuyu yaşamamıştım. Bugün bir başkasınız. Biliyorum ki Pazar gününe hazırlık yapıyorsunuz. Sandıkları patlatmaya var mısınız? Bunu halledeceksiniz anlıyorum. Zaten Cumhur İttifakı beşin dördünü aldı. Keşke diğerini de alsaydınız. Beşte beş yapabilirdiniz. Ama önemli değil, önemli olan Pazar. Biz sizinle pazara değil mezara gidiyoruz. Bizleri 4 yıllık hasretin ardından kucaklaştıran Rabbime hamdolsun. Bu masanın etrafında olanlardan bir Sivaslı vardı değil mi? Biz hızlı tren dediğimizde 'ne gerek var' diyordu. Ne yazık ki Bay Bay Kemal'in takdimini de o yaptı. Pazar günü bunlara tam bir Osmanlı tokadı yakışır. Hızlı tren hattımızı 1 ay boyunca ücretsiz yaptık. Sivaslı kardeşlerimiz artık hızlı trenle Ankara'ya 2 saatte gidiyor. Yıllarca kara trenli türküler söyleyen Sivas, bugün yüksek hızlı trenin konforunu yaşıyor.

"SİNAN OĞAN BEY'İN KARARININ HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Laf ola beri gele değil, icraat icraat! Bay Kemal bu işler lafla olmuyor. Erzincanlı ve Tokatlı vatandaşlarımız da hızlı trenin faydasını görecek. Hızlı trenin rahatlığını diğer illerimize kadar götüreceğiz. Yerköy istasyonumuzdan Kayseri'ye de bir bağlantı hattı kuracağız. Bu hattı Erzincan, Erzurum, Kars'a kadar uzatacağız. İnşallah oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız. Demir ipek yolu olarak ifade edilen bu hatla bölgemizde dünya çapında öneme sahip stratejik bir soluk borusu açacağız. Tüm bunları CHP Genel Başkanı gibi can Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak değil; Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza yapacağız. Nasıl Karabağ'ı birlikte özgürleştirdiysek, Türkiye'yi doğu batı arasında bir enerji merkezi yaptıysak. Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım, altyapımızı da geliştireceğiz. İnşallah bunu da sırf birilerine şirin gözükmek için Karabağ'ı yok ayan CHP genel başkanına rağmen başaracağız. Dün Türk Cumhuriyetleriyle işbirliğinin geliştirilmesini savunan Sinan Oğan Bey'in, ikinci turda şahsımızı desteklemesi bunun son örneğidir. Sinan Bey'in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Sivaslı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti BBP ile zaten birlikteyiz.


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