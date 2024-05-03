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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Batının bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabul etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, İsrail ile ticaretin durdurulduğuna dikkat çekerek, "Biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle düşmanlık ve kavga peşinde değiliz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi biz coğrafyamızda çatışma görmek istemiyoruz. Barış, refah ve istikrar içinde yaşamak istiyoruz. Aldığımız bu kararla batının bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 18:40 Güncelleme: 03.05.2024 - 19:47
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma yaptı.

        İsrail ile ticaretin durdurulma konusunda bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Attığımız bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eş güdüm ve istişare içinde yürüteceğiz. Biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle düşmanlık ve kavga peşinde değiliz. Biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz." dedi.

        Konuşmasında enflasyonla mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günü kurtarmanın değil emanetini taşıdığımız 85 milyon vatandaşımızın istikbalini sağlam temeller üzerinde yükseltmenim gayreti içerisindeyiz. Önceliğimiz olan enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar atıyoruz. Nisan ayı enflasyon ve dış ticaret verileri OVP beklentilerimizle uyumludur. İhracattaki artışın devam ettiğini görüyoruz. Enflasyonda da yılın ikinci yarısından itibaren daha umut verici rakamları göreceğiz. Hayat pahalılığı meselesini enflasyonu düşürüp kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme ulaştıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

        Erdoğan'ın konuşmasından öne satır başlıkları şöyle:

        "TOPLAM TUTARI 104 MİLYAR DOLARI AŞAN BİR FATURA İLE KARŞILAŞMIŞTIK"

        MÜSİAD 6 Şubat depremlerinden sonra da milletimiz için seferber olmuştur. Depremin ilk anından itibaren afetzedelerimizin sıkıntıların giderilmesi ve yeniden ihya noktasında sergiledikleri dayanışmayı takdirle karşılıyorum. Toplam tutarı 104 milyar doları aşan devasa bir fatura ile karşılaşmıştık. Toplam 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Böyle bir yükün altından kalkmanın kolay olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. MÜSİAD gibi sorumluluk duygusuyla hareket eden kuruluşlarımızın desteğiyle yaralılarımızı suratle sarıyoruz.

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        "COĞRAFYAMIZDA ÇATIŞMA, KAN VE GÖZYAŞI İSTEMİYORUZ"

        Dünden itibaren İsrail'le tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk. Attığımız bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eşgüdüm ve istişare ile yürüteceğiz. Biz bölgemizde hiçbir ülkeyle düşmanlık ve kavga peşinde değiliz. Biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı istemiyoruz. Hep birlikte barış ve refah içinde yaşamak istiyoruz. Aldığımız bu kararla Batı'nın üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ve bileceğiz ki, önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur. Dolayısıyla da sözümüz nedir alma mazlumun ahıdır çıkar aheste aheste! Biz de mazlumların yanında yer almak suretiyle 40 bini aşan öldürülmüş insanların ahını hiçbir güç, Allah'tan başka, kaldıramaz. Zaman zaman bana da geliyor. 'Bu bazı sıkıntılara neden olabilir' diyorlar. Ben de diyorum ki, 'Bütün sıkıntıları gidecek tek gücün Allah olduğuna inanıyoruz ve doğru olanı yaptığımızın şu anda farkındayız'. Bugün bu insanların yanında yer almazsak, yarın benzer şeyler başımıza geldiğinde yanımızda kim yer alacak? Batı'nın koşulsuz desteği ile yoldan çıkan Netanyahu'yu ateşe zorlamaktır bizim görevimiz. Türkiye'nin bu hamlesi mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir. Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurmasının amacı Netanyahu Hükümetini ateşkese zorlamaktır

        "TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE 4 YILLIK HAZİNE DEĞERİNDE SEÇİMSİZ BİR SÜRE VAR"

        Deprem ve bölgesel çatışmalar yanında son 1 yılda ülkemiz ekonomisini zorlayan üstüste 3 seçim yaşadık. 14-28 Mayıs seçimlerinde dirayetli tavrıyla milletimiz istikrar ve güvenin ortamının bozulmasına izin vermedi. 31 Mart seçimlerini Türkiye demokrasisine yakışır bir olgunlukla tamamladık. Bu seçim sonuçlarının hayra tebdil olacağına inanıyoruz. 1 Nisan sabahı itibariyle seçim gündemini tamamen geride bırakmış olduk. Türkiye'nin önünde 4 yıllık hazine değerinde seçimsiz bir süre var. 85 milyon olarak bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz, gerilim siyaseti, popülist dayatmalarla heba etmemiz gerekiyor. 4 yıllık sürede inşallah ekonomi başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanabileceğiz.

        "ENFLASYONDA YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN ÜMİT VERİCİ RAKAMLARI GÖRECEĞİZ"

        Orta vadeli programı ve 12. Kalkınma Planı'nı geçen sene kamuoyuyla paylaşmıştık. Günü kurtarmanın değil, emanetini taşıdığımız 85 milyon vatandaşımızın istikbalini sağlam temeller üzerine yükseltmenin gayreti içindeyiz. Önceliğimiz olan enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar atıyoruz. Nisan ayı enflasyon ve dış ticaret verileri orta vadeli program beklentilerimizle uyumludur. Enflasyonda yılın ikinci yarısında itibaren inşallah daha ümit verici rakamları göreceğiz. Hayat pahalılığı meselesini sorunu ötelemek yerine enflasyonu düşürüp, kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme kavuşturacağız.

        Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir

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