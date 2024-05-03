Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma yaptı.

İsrail ile ticaretin durdurulma konusunda bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Attığımız bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eş güdüm ve istişare içinde yürüteceğiz. Biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle düşmanlık ve kavga peşinde değiliz. Biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz." dedi.

Konuşmasında enflasyonla mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günü kurtarmanın değil emanetini taşıdığımız 85 milyon vatandaşımızın istikbalini sağlam temeller üzerinde yükseltmenim gayreti içerisindeyiz. Önceliğimiz olan enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar atıyoruz. Nisan ayı enflasyon ve dış ticaret verileri OVP beklentilerimizle uyumludur. İhracattaki artışın devam ettiğini görüyoruz. Enflasyonda da yılın ikinci yarısından itibaren daha umut verici rakamları göreceğiz. Hayat pahalılığı meselesini enflasyonu düşürüp kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme ulaştıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne satır başlıkları şöyle: