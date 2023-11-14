Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türkleri sürgünü paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yıl dönümünü hüzünle yâd ediyor, bu büyük zulüm esnasında hayatını kaybeden yaklaşık 20 bin kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yıl dönümünü hüzünle yâd ediyor, bu büyük zulüm esnasında hayatını kaybeden yaklaşık 20 bin kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ahıska Türkü kardeşlerimizin haklarını her platformda savunmayı sürdüreceğiz.

Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yıl dönümünü hüzünle yâd ediyor, bu büyük zulüm esnasında hayatını kaybeden yaklaşık 20 bin kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ahıska Türkü kardeşlerimizin haklarını her platformda savunmayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/2kimxcoZO7 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 14, 2023