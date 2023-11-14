Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türkleri sürgünü paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türkleri sürgünü paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yıl dönümünü hüzünle yâd ediyor, bu büyük zulüm esnasında hayatını kaybeden yaklaşık 20 bin kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 21:32 Güncelleme: 14.11.2023 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türkleri sürgünü paylaşımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yıl dönümünü hüzünle yâd ediyor, bu büyük zulüm esnasında hayatını kaybeden yaklaşık 20 bin kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ahıska Türkü kardeşlerimizin haklarını her platformda savunmayı sürdüreceğiz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Netanyahu hakkında suç duyurusu
        Netanyahu hakkında suç duyurusu
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Engelleyemeyecekler"
        "Engelleyemeyecekler"
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak