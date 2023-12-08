Asgari ücret ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihine kısa bir süre kala vatandaşlar; asgari ücretin nasıl belirleneceği, ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, konuya dair tüm detaylar...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı asgari ücret açıklaması şu şekilde;

"Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yıldan itibaren başlayan süreci ise atılım dönemi olarak görüyoruz."