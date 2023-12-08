Asgari ücret zammı, 6 Aralık Kabine Toplantısının ardından yeniden gündeme geldi. Temmuz ayından yapılan ara zamla birlikte brüt 13.414,50 ve net 11.402,32 TL olan asgari ücret zammı için 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor. Son 5 ayda enflasyon yüzde 33’ü aşarken 6 aylık enflasyon farkının 37,8 olması bekleniyor. Asgari ücret zammı için tek zam çalışmalarını yürüttüklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının 11 Aralık’ta yapılacağını açıkladı. İşveren ve işçi sendikası ve hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıların ardından yeni asgari ücret zam oranı belirlenecek. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri…

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ASGARİ ÜCRETTE TEK ZAM MESAJI!

Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz." mesajını verdi.

"ENFLASYONU DİZGİNLEYİCİ ADIMLAR ATTIK"

Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız.

Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek."