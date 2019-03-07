Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Kamal'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kamal'a kutlama telgrafı gönderdi.