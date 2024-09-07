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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye telefonu - Gündem Haberleri | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye telefonu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 20:04 Güncelleme: 07.09.2024 - 21:30
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        Ayşenur Eygi'nin annesine taziye
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

        TBMM BAŞKANI DA ARADI

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, insan hakları aktivisti Eygi'nin annesi Rabia Birden Eygi ile telefonda görüştü.

        Kurtulmuş, görüşmede, Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına sabır diledi.

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