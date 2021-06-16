HABERTURK.COM

Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"İki devlet tek millet anlayışı ile saygı ve bahtiyarlıkla selamlıyorum. Bahtiyarım çünkü Karabağ'ı azad etmiş milli mecliste sizinleyim. Azeri kardeşlerim Karabağ'da 30 yıl kendi evlerinden uzaktaydılar. Şimdi bu topraklar sahiplerine kavuştu. Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır. Şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı hürmetli kardeşim İlham Aliyev'i bir kez daha tebrik ediyorum. Liderlerin yanında Karabağ'da zafere ulaşmak için tek yumruk ve tek millet olan Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Elbette gözlerini kırpmadan vatan için Karabağ için Karabağ'ın azatlığı için mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini tebrik ediyorum.

Biz de bugün ve gelecekte bir ve beraber olacağız. Azerbaycan'ın aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, kaderi kaderimiz, kederi kederimizdir.

Nuri Paşa'nın Kafkaslara geldiği dönemde Ermeniler 12 binden fazla Türkü katletmişlerdir. Türk milletine olmadık iftiralarla çamur atanlar önce Kafkaslara buralara bakmalıdır. 30 yıl önce Hocalı'da Karabağ'da yaşananlara bakmalıdır. Ama bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri zaten nasır tutmuştur.

Azerbaycanlılar 30 yıl önce Karabağ'dan çıkmak zorunda kalırken hiçbir yeri yıkmadılar, yakmadılar. Buraları ne hale getirmişler. Sadece bu davranış bile Karabağ'ın kimin vatanı olduğunu göstermeye yeter. Azerbaycan hiç bir yeri yıkmadı, ateşe vermedi. Çünkü insan kendi yuvasını yıkamaz, kendi evini ateşe veremez. Onların yaktıkları yıktıkları yerleri Azerbaycan yeniden inşa ediyor.Ve beraber inşallah buraları inşa edeceğiz ve yeni bir Karabağ meydana getireceğiz. Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyen gelsin Karabağ'daki iki dönem arasındaki farka baksın.

Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet duyarız. Şuşa'yı Türk dünyasının da kültür başkenti olarak görmekten mutluluk duyarız.

Karabağ Zaferiyle zalimin zülmunün ebedi olmadığı bir gün adaletin tecelli edeceği herkes tarafından görülmüştür. Karabağ Zaferi yıkımın değil inşanın, zulmün değil adaletin, nobranlığın değil zarafetin, savaşın değil barışın, kanın değil kalbin zaferidir. Karabağ'ın her köşesine huzur sükut dolmuştur.

Evlerinden yurtlarından 30 yıldır ayrı Azerbaycanlı kardeşlerimize yuvalarına dönem yolu açılmıştır. Bir sonraki gelişimizde kardeşlerimizin topraklarında yaşadığını göreceğiz. İnşallah TOKİ'mizle bölgede birçok ev hastane inşa etme gayretinin içinde olacağız.

Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir. Zengezur koridorundaki demir yoluyla Ermeniler de kolayca Moskova'ya ve dünyaya ulaşabilecek, böylece kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir.

Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan, Gürcistan, 6 ülke bir araya gelelim platform oluşturalım, bölgeye huzur gelsin.Bölgenin barışa ihtiyacı var. Ermenistan, Azerbaycan ile problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız

Kafkasya'nın boynuna kimsenin esaret zinciri vurması için önümüze çıkan fırsatları hep birlikte değerlendirmeliyiz. Ben buraya NATO Zirvesi'nden geldim orada da bunları konuştuk. Olumlu görüşmelerle buraya geldik ama dünyanın sorunları bitmiyor. Ama dik durursak, bir olur beraber olursa Allah'ın izniyle bunları çözeriz. İnşallah medeniyet güneşimizi yeniden en tepeye çıkarak barışı ve adaleti bölgemizde ve dünyaya getireceğimiz günler yakındır.