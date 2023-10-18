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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:30
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan'ın paylaşımında Türkiye ve Azerbaycan'ın bayraklarının bulunduğu bir görsel de yer aldı.

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