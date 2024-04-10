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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Cezayir ve Nijerya liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Liderler Erdoğan'a bayram tebriğinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 16:02 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:23
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Reisi görüşmesinde, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi görüşmede, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

        Türkmenistan lideriyle görüşme

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Berdimuhamedov görüşmesinde, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatına yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

        İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

        Nijerya ile görüşme

        Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

        Görüşmede, Türkiye ile Nijerya ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Sahel bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye'nin Nijerya ile savunma sanayi alanında tecrübe, kabiliyet ve imkan paylaşımına devam edeceğini ifade etti.

        İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti."

        Kazakistan ile görüşme

        Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da yaşanan büyük sel felaketinden ötürü üzüntüsünü paylaştı ve Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu belirtti.

        Görüşmede, iki lider karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

        Cezayir ile görüşme

        Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü.

        Türkiye ve Cezayir ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, İsrail ile Filistin arasında kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil çözüm için Türkiye'nin Cezayir ile müşterek gayretlerini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun, görüşmede, karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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