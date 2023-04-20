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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs seçimlerini milletimizin desteğiyle tamamladıktan sonra deprem bölgesinin imar ve ihyasının kesintisiz sürmesini sağlayacağız. Milletimizin tavrının bir kez daha hamaset yerine icraat, laf yerine eser, istismar yerine hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyoruz. Bayramınız mübarek, gönülleriniz şen, umutlarınız diri, geleceğiniz aydınlık olsun" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı - Son dakika gündem haberleri
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DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle video mesaj yayınladı.

Mesajında tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz milletim, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif-i daha geride bıraktık. Rabbime bizleri sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaştırdığı için hamd ediyorum. Bu sene 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısı sebebiyle Ramazan ayını buruk karşıladık. Buruk geçirdik. Depremlerde ve sellerde vefat eden 50 bini aşkın insanımızın her birine bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletçe hepimizin bir kez daha başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"BU MÜBAREK GÜNLERDE DEPREMZEDELERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnancımıza göre depremlerde, sellerde, yangınlarda ve insan iradesini aşan afetlerde vefat edenler hükmen şehit sayılmaktadır. Depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimizin de ahirette aziz şehitlerimizle beraber haşrolacaklarına inanıyoruz. Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan Ramazan'ın manevi iklimini en güzel şekilde teneffüs etmek için hep birlikte gayret gösterdik. Bu mübarek günlerde özellikle depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. Ne seçim gündeminin ne diğer devlet işlerinin ne de günlük hayatın meşgalelerinin deprem bölgesini unutturmasına izin verdik. Depremin vurduğu illerimizi yeniden ziyaret etmek suretiyle, hem afetzedelerimizin acısını bir kez daha paylaştık, hem yürütülen faaliyetleri yerinde gördük, hem de deprem konutlarımızın temel atma törenlerini gerçekleştirdik. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla, belediyelerimiz tüm kapasiteleriyle, sivil toplum kuruluşlarımız tüm imkanlarıyla ve gönüllüleriyle sahadalar. Asrın felaketinin yaralarını devlet, millet el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz" dedi.

"BAYRAMDAN SONRA BÖLGEYE GERİ DÖNÜŞLERİN HIZLANACAĞINA İNANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün itibariyle enkazların çok büyük bir bölümü kalktı. 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa süreci başladı. Bunlardan yaklaşık 50 bininin de bilfiil temeli atıldı. Enkazlar kalkıp, yerini yeni inşaatlar aldıkça deprem bölgesinde umutlar daha da güçleniyor. Depremin izleri silindikçe bölgede hayat yavaş yavaş normal ritmine dönüyor. Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor. Bayramdan sonra deprem illerimiz dahil, okulların açılmasıyla birlikte bölgeye geri dönüşlerin daha da hızlanacağına inanıyoruz. Kayıplarımızı geri getiremesek de depremzede kardeşlerimizi bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmakta kararlıyız. Deprem bölgesinde 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin yeni yuva yapmayı planlıyoruz. Bunlardan 319 binini 1 yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.

"MİLETİMİZİN TAVRININ HİZMET SİYASETİNDEN YANA OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs seçimlerini milletimizin desteğiyle tamamladıktan sonra deprem bölgesinin imar ve ihyasının kesintisiz sürmesini sağlayacağız. Gençlerimiz başta olmak üzere 85 milyonun tüm fertlerinden bu kutlu ve zorlu mücadelede yanımızda olmalarını bekliyoruz. Sadece son birkaç ayda yaşananlar ışığında milletimizin doğruya doğru diyerek, yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz. Milletimizin tavrının bir kez daha hamaset yerine icraat, laf yerine eser, istismar yerine hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkan, bizleri dualarıyla destek veren tüm vatandaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek, gönülleriniz şen, umutlarınız diri, geleceğiniz aydınlık olsun. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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