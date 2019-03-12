Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar

Beylikdüzü'nde sağanak yağmura rağmen meydanda toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet ittifakını sert dille eleştirdi. HDP'li Sezai Temelli'nin 'Kürdistan'da oylar HDP'ye' şeklindeki ifadelerine sert çıkan Erdoğan şöyle konuştu: Bu Sezai Temelli denilen adam temelsiz! Bu adam Kürt de değil! Benim masum Kürt kardeşlerimi istismar ediyor' dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından ana başlıklar:

BEYLİKDÜZÜLÜ KARDEŞLERİM BUNLARLA BİR OLUR MU?

Benim bayrağımı yakan bu namussuzlarla bunlar elele kol kola dolaşıyor. Kim o CHP, kim o CHP, kim o şimdi o İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olmuş. Benim Beylikdüzülü kardeşlerim bayrağını yakanla bir olur mu, ona oy verir mi? Bunlar sirk cambazı sirk! CHP'nin İstanbul İl Başkanı, Kadınlar Günü'nde yürüyüş yapanların içinde. Bunlar CHP, İYİ Parti, HDP kimin karşısındalar, Cumhur İttifakı'nın karşısındalar.

BU SEZAİ TEMELLİ DELİNELEN TEMELSİZ ADAM!

Bakın ne diyor, öyle ileri gidiyor ki, 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda oylar AK Parti ve MHP'yi yok edeceğiz'. Şimdi soruyorum ve buradan Türkiye'ye seslenelim, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu Sezai Temelli denilen adam temelsiz! Bu adam Kürt de değil ha onu söyleyeyim. Ya sen Kürdistan'ı çok seviyorsan, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesi var, buyur git sen o Kürdistan'a. Bizim ülkemizi bölemeyeceksiniz. Dün Şırnak'taydım, Hakkari'deydim aynı şeyleri orada da anlattım. Hiçbirisi bunu kabullenmiyor. Kürt olmayan bu adam temelsiz dedim ya, kalkıp benim kardeşlerimi istismar ediyor. Bay Kemal'in tavşan ortağı sözde iyi parti asıl ortağı HDP...

NE TAVŞAN ORTAK NE CHP BUNLARA GIKINI ÇIKARAMIYOR

CHP'nin aday olduğu listelerde HDP'liler yok mu? Var, İYİ Parti'de yok mu? Var. Kime yutturuyorsunuz bunları. Ne tavşan ortak ne de CHP bunlara gıkını çıkaramıyor. CHP'nin başındaki zat 'YPG bize saldırmaz' diyor. İktidarın tavşan ortağından tek ses yükselmiyor. Hatay'ın CHP'li başkanı 'oy yoksa hizmet yok' diyerek seçmeni tehdit ediyor. CHP'li başkan adayları Kuran-ı Kerim'le, cuma salasıyla dalga geçiyor, tavşan ortak tepki göstermiyor. Önceleri ittifakın asıl patronlarını gizlemeye çalışıyorlardı. Artık onu da beceremiyorlar. Kadın çıkmış ne diyor 'Biz sırtımızı YPG/PYD'ye dayadık diyor'. Bay Kemal bunlarla beraber, ha biz de sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık.

HİÇBİR İTTİFAKIN İÇİNDE DEĞİLİZ DİYOR! KİME YUTTURUYORSUN

Benim bayrağımı yakıyor, sen bunlarla nasıl beraber olursun Bay Kemal! Bir de yalan söyleyeceksin, 'biz hiçbir ittifakın içerisinde değiliz' diyor, kime yutturuyorsun? Böyle karışık bir yapıdan ne ülkeye, ne millete ne de İstanbul Beylikdüzü'ne hayır gelir. CHP, İYİ Parti, HDP'ye gönül vermiş kardeşlerimizin bu oyunu gördüklerini zannediyorum.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü'nden sonra Büyükçekmece'ye geçti ve orada kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.



Erdoğan'ın Büyükçekmece'de yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:



Sabah Kartal'da Gebze-Halkalı banliyö tren hattının açılışıyla başlattığımız ilçe ziyaretlerimizi Büyükçekmece ile bugün sona erdiriyoruz. Kartal'da İstanbul'umuzun trafik yoğunluğunu hafifletecek, ulaşımı hızlandıracak Gebze-Halkalı banliyö tren hattını İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Bu projenin tüm İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. 25 yılda nasıl bu şehrin asırlık sıkıntılarını çözmüşsek, önümüzdeki 5 yılda da çok daha büyük başarılara imza atacağız. Yeni projelerimizde İstanbul'un hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Belediyecilik vizyon, proje, gönül, birikim işidir.



BİRİSİ TUTTURMUŞ ALBATROS ALBATROS! NEDİR BU SAHİ?

Belediyecilik tecrübe ile heyecanı birleştirme sanatıdır. Vadetmek kolaydır, zor olan meydanda verdiğin sözü görevi teslim alınca unutmamaktır. Mesele meydanlarda vadettiğini yerine getirmektir. Yani asıl mesele sözünün eri olabilmektir. Hamdolsun biz bunu yaptık. Bizim referansımız son 25 yılda bu şehre kazandırdıklarımızdır. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü üçüncü köprü olarak yaptık mı? Osmangazi Köprüsü'nü İstanbul-İzmir için yaptık mı? Bunları Binali kardeşimle beraber yaptık. Bu öyle cek cakla değil, laf ola beri gele değil, icraat icraat! Birisi buralarda tutturmuş bir Albatros, Albatros. Nedir bu? Birilerine peşkeş çekiliyor.



CHP'LİLERİN HEZEYANLARINI VE İTİRAFLARINI DUYUYORSUNUZ

Bizim referansımız ekonomi, ticaret, sağlık, özgürlüklere kadar her alanda başardıklarımızdır. Biz siyasete muhalefet gibi rant aracı, menfaat kapısı değil millete hizmet vasıtası olarak bakıyoruz. Eminim sizler de CHP'li belediyelerin itiraflarını, hezeyanlarını takip ediyorsunuz. Geçenlerde CHP'li bir belediye başkanı 'seçim dönemlerinde attık, tuttuk sonra da yapamadık' diye itirafta bulundu. Hatay'ın belediye başkanı 'oy yoksa yol da yok' diyerek tehdit ediyor. Bir başkası Balıkesir'de 'Bu sefer oylarımız şuraya' diyerek bölücülerin ağzıyla konuşuyor. Bir başkası Kuranı Kerim'le Cuma selasıyla alay ediyor.

ATATÜRK MEZARDAN KALKSA İLK ÖNCE SENİN İPİNİ ÇEKER!

Ey Bak Kemal! Bayrağımızı yakanlarla nasıl beraber olursun? Hani sen Atatürk'ün partisiydin. Atatürk mezardan kalksa ilk önce senin ipini çeker senin! Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'da kurduk. Darbe yapanlara karşı 16 saatte darbeyi indirdik. 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla bir adım attık. Bay Kemal Atatürk Havalimanı'ndan FETÖ'cülerin tankçıları arasından kaçtı gitti. Bu kardeşiniz on binlerle birlikte havalimanındaydı. Biz darbeyi bitirdik, Bay Kemal Bakırköy Belediyesi'nden kahvesini yudumlayarak bizi seyretti. Bizi seyredenlere gelin sandıktan bir Osmanlı tokadı atalım.

BAY KEMAL ZATEN SABAH YALAN AKŞAM İFTİRA ATIYOR

CHP'li belediye başkanları kendi beceriksizliklerini söylüyor. Bizim söyleyeceğimiz pek bir şey yok. Ben İstanbul Belediye Başkanı olunca kimden aldım görevi? CHP'den aldım. CHP demek çöp, çukur, çamur, çarpık yapılaşma. Bir de üç Y, yolsuzluk, yokluk, yasaklar. CHP'yi tanımak istiyorsanız bu. Millete nasıl baktıklarını, insanımızın değerlerini nasıl umursamadıklarını kendileri ifşa ediyor. Bay Kemal zaten akşam yalan, sabah iftira. Tutturdu bir Man adası, Meclis'te kağıtları sallıyor. Açtım davayı 2,5 milyon. Bu parayı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim.

BÜYÜKÇEKMECE'DE 25 YILIN GECİKEN HİZMETLERİ GETİRECEĞİZ

İnşallah metrobüsü Büyükçekmece'ye kadar getiriyoruz. Park sorununu çözüyoruz, millet kıraathanelerini, bahçelerini getiriyoruz. Mimar Sinan Köprüsü'nü turistik mekanlardan biri haline getireceğiz. Büyükçekmece'de 12,5 kilometre uzunluğa sahip bir yeşil koridor olacak. Büyükçekmece'nin 25 yıllık açığını kapatacak 25 dev projeyi önümüzdeki dönem hayata geçireceğiz.







