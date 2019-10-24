Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 74. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı BM Teşkilatı'nın 74. yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, "BM çatısı altında insanlığın barış, huzur, istikrar ve refahı için çaba harcayan herkese ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye olarak kurallara dayalı küresel sistemin merkezinde bulunan BM'nin ve temsil ettiği değerlerin en güçlü savunucularından biri olduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"BM genel bütçesine en fazla katkı sağlayan 14'üncü ülkeyiz. BM'nin barışı koruma operasyonlarına Kore Savaşı'ndan bu yana düzenli katkı sağlıyoruz. Ayrıca Arabuluculuk Dostlar Grubu ve Medeniyetler İttifakı gibi iki önemli girişimin liderliğini yürütüyoruz. Medeniyetlerin, kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası İstanbul'u bir BM merkezi haline getirmek ana hedeflerimizden biridir. Bu amaçla şimdiye kadar önemli adımlar attık. Bu çabalar neticesinde İstanbul, muhtelif BM ajanslarının bölgesel merkezlerinden biri haline dönüştü. İstanbul'da BM Gençlik Merkezi kurarak, bu çabalara yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz. Yapmış olduğumuz teklife BM tarafının sergilediği müspet yaklaşımdan büyük memnuniyet duyuyoruz."

"MİLLİ GELİRE ORANLA DÜNYANIN EN CÖMERT ÜLKESİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BM çatısı altında en etkin rol oynadığı konuların başında insani meselelerin bulunduğuna işaret ederek, 2016'da tarihte ilk defa Dünya İnsani Zirvesi'ne İstanbul'da ev sahipliği yaptıklarını anımsattı.

Suriye kaynaklı düzensiz göç krizinde "uluslararası toplumun vicdanı" olduklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli gelire oranla dünyanın en cömert ülkesiyiz. Savaş ve çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacıyı ülkemizde misafir ediyoruz. Suriye'nin kuzeyinde 3 milyon civarında yerlerinden edilmiş insanın temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'yla da ilk etapta 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü ve güvenli bir şekilde kendi ülkelerine geri dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için BM teşkilatının daha adil, etkin, şeffaf ve verimli hale getirilmesi şarttır. Beş daimi üyenin iradesine bağlı bir şekilde çalışan BM Güvenlik Konseyi’nin reforma tabi tutulması bir ihtiyaçtan öte artık bir zorunluluktur. Üye devletlerin tamamının eşit şekilde temsil edildiği BM Genel Kurulu muhakkak güçlendirilmelidir."

Erdoğan, Türkiye olarak, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini üstlenme niyetini 2014'de açıkladıklarını anımsatarak, bu görev için eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiklerini anlattı.

Tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi olan Bozkır'ın bu görevi en güzel şekilde yürüteceğine inandıklarını dile getiren Erdoğan, "Bu düşüncelerle Birleşmiş Milletler Teşkilatının faaliyetlerinin uluslararası barış ve huzura hizmet etmeyi sürdüreceğine inanıyor, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.