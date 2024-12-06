Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’na tebrik mesajı

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu için yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum.



Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 6, 2024

Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum.