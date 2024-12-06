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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’na tebrik mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’na tebrik mesajı

        Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 18:34 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:35
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        Sinirlioğlu'na tebrik mesajı
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        Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu için yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #feridun sinirlioğlu
        #haberler
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