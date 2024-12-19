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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi paylaşımı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin, "Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." temennisinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 23:12 Güncelleme: 19.12.2024 - 23:12
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        Erdoğan'dan D-8 Zirvesi paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin, "Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün dost ve kardeş Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük. Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Erdoğan, paylaşımında zirveye ilişkin görüntülere de yer verdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Erdoğan
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