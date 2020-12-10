Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Sanayi Devrimi Merkezi'nin açılışı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Amacımız ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir. Bu merkezde yapılacak çalışmaların ekonomik ve toplumsal hayatımıza önemli katkıları olacağını umuyorum. Büyük sanayi kuruluşlarından küçük ve orta ölçekli işletmelere tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak, çok taraflı iş birliklerine önem veriyor, yer aldığımız her platformda önemli ve pozitif katkılar sunuyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kamu tarafı ve özel sektörüyle, politikalarımızı küresel zemine taşımak ve uluslararası gelişmelerde aktif şekilde yer almak için her türlü imkanı değerlendirmekte kararlıyız. İlk sanayi devriminden bugüne teknolojinin insanların, toplumların ve devletlerin hayatında yol açtığı büyük değişim, bizi dördüncü sanayi devrimine çok daha sıkı bir şekilde hazırlamaya yöneltiyor.

Dijitalleşme sürecinde yetişmiş insan kaynağı, en kritik unsur olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye, nispeten genç, azimli ve yetişmiş insan kaynağıyla, bu sürece oldukça hazırlıklı girmektedir. Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde akıllı şehirlerden sınır ötesi veri paylaşımına kadar pek çok alanda söz sahibi olabiliriz."

Türkiye'nin artık bu tür tarihi devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü açan bir konumda olmasını istediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi'nin, hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacağını ümit ettiğini söyledi.

Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere, açılış programına ve panele katkı veren herkese teşekkürlerini iletti.