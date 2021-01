Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ'daki törende açıklamalar 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Kardeşlerim 1 yıl önce hüzünlüydük. Dertliydik, zira burada gözyaşı vardı, buralarda binalarımız depremle birlikte yıkılmıştı. Hemen buradaydık. Ve geldiğimizde her tarafın yerle yeksan olduğunu gördük. Sağ olsun, tüm bakan arkadaşlarım, gece demediler, gündüz demediler ve burada kurumlarımızla beraber bir taraftan depremde binaların altında kalan vatandaşlarımızı çıkarmaya gayret ettiler. Sizler ağlıyordunuz, 'acaba benim yavrum çıkacak mı?' diye bekliyordunuz. Nitekim bunlar içerisinde bugün 'Acaba Cumhurbaşkanımız annesini babasını kaybetmiş bize de uğrar mı?' diye bekleyenler de var. Biz size söz verdik, ne dedik, 'evellallah biz bunların çok daha iyisini yapacağız'. Yıkılan bu binalar yapılır, ama giden can geri gelmez. Fakat sizler öyle bir imanı tavır ortaya koydunuz ki, bize o ortaya koyduğunuz tavırla güç verdiniz. Sağ olsun, arkadaşlarımız, gerek İçişleri Bakanım Süleyman Soylu Bey gerek Çevre Şehircilik Bakanım Murat Kurum Bey gerek şu anda Başkan Yardımcım olarak görev yapan Fuat Bey ve valimiz, belediye başkanımız, tüm milletvekillerimiz hep birlikte bu işin takibini yaptılar. Çalıştılar, koşturdular ve şimdi şurayı gördüğüm zaman Allah'ıma hamd ediyorum. Yarabbi diyorum şu anda gakkoşlara yakışan binalar yapıldı. Şimdi şu binalar gelirken balkonlarda selamlayanlara sordum, kaç oda dedim, 3+1 dediler. Ve dua ediyorlar. Hamdolsun bütün mesele okullarıyla, camileriyle şurada oturdukları daireleriyle onlara bir mutlu imkan hazırlamak zaten bizim görevimiz değil mi? Bizim görevimiz. Devlet yük değildir. Devlet yük alır yük... Devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Onun için geçmişte ne demişler devlete, 'devlet baba' demişler. Ve şimdi bizler de Cumhur İttifakı olarak hamdolsun, bu anlayışla bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik ve bu yola devam ediyoruz. Kardeşlerim, biz sizin hizmetçiniziz. Biz Elazığ'a şehir hastanesi yaptık mı? Eğer bu hastaneler olmasaydı o geceyi nasıl atlatırdık? Bununla birlikte bütün operasyonlar her şey çok süratli oldu, seri oldu. Okullarımızda her şeyimizle hizmetinizdeyiz. Bundan sonra daha yapacağımız çok işimiz var, biliyorum. Şu anda inşallah bundan sonraki etaba Murat Bey ne zaman geleceğiz? Şimdi bakanım diyor ki, '6 ay içinde geri kalanları bitireceğiz'. Ve böylece gakkoşlar 'bizimki bitmedi' demeyecek, hepsi bitmiş olacak. Kardeşlerim benim sizden bir isteğim var. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Onun için bizim Rabiamız var. Ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu yola böyle yürüyeceğiz. Ayrılık yok. Gayrılık yok. Makam, mevki için değil birbirimizi Allah için seveceğiz. Bu kadar yeter mi? Yeter. Şimdi buradan, burada yalnız ekran yok nasıl izleyecekler? Şimdi üç yere bağlanacağız ya! Şimdi üç ayrı noktaya bağlanacağız, içeride tabii ekranlar var, sesi vereceğiz dışarıya ama görüntü olmayacak. Keşke o da olsaydı. 2 tane ekran da buraya koysaydınız, bak şimdi bu sıkıntı olmazdı. Fakat şu anda iç içe duruyorsunuz, ben de gelirken size keyif çayı da getirmiştim. Rizeliyim ya. Dolayısıyla bu keyif çaylarını sizlere arkadaşlarım buradan dağıtacaklar.

Soğuk havada onları rahatsız etmeyelim inşallah. Şöyle kısa, mümkün olduğunca arka tarafa hanım kardeşlerimizi alabilirsek çok çok isabetli olur derim. Evet teşkilat mensubu arkadaşlarımız yardımcı olsunlar, dışarıdan hanım kardeşlerimizi kısmen içeri alırsak isabetli olur. Değerli Elazığlılar, gakkoşlar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bugün anahtar teslim töreni için bir araya geldiğimiz konutlarımızın hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

1 yıl önce Elazığ ve Malatya başta olmak üzere Doğu Anadolu bölgelerimizi etkileyen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize, bu kardeşlerimizin yakınlarına başsağlığı dileklerimi tekrarlıyorum. Deprem anından itibaren devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında yer aldık.

Bir yandan enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmaya çalışırken, acil ihtiyaçları karşılayacak mekanizmaları süratle oluşturduk. Evleri yıkılan vatandaşlarımıza yeni konutlar inşa için kolları sıvadık. Elazığ'da depremin ardından 77 bin bina incelendi ve toplam 4 bin 764 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Elazığ'da 20 bin ve Malatya'da 6 bin olmak üzere toplam 26 bin yeni konut inşasına karar verdik. Elazığ'daki inşaat çalışmalarına depremden en çok zarar gören Yazıkonak, Akçakiraz, Abdullahpaşa, Gümüşkavak mahallelerinden başladık. 2 bin 517 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen 136 derslikli 8 okulun inşaatı sürüyor.



Malatya'da 100'ü köy evi olmak üzere 1195 konutu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugün 5 bin 500 konutu teslim ederek toplamda 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Köylerimiz için, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak çok özel projeleri hayata geçirdik. Kalan 12 bin konutu yeşil alan, yürüyüş ve bisiklet yolu, cami, okul, spor sahaları ile hep birlikte yaza kadar tamamlayıp teslim edeceğiz.

Böylece 5 milyar lirayı aşan yatırımla Elazığ'da yaklaşık 100 bin insanımız için modern, güvenli, sosyal donatıya sahip yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz. Türkiye artık bu kadar kısa sürede, bu kadar çok sayıda konutun üstelik de en kaliteli şekilde inşa ederek, yaraları hızla saracak bir kapasiteye ulaşmıştır.

Depremler, seller, heyelanlar, bütün bunlar afetlerin önüne geçmek elbette insan iradesini aşan hususlardır. Kadim çağlardan beri dünyanın en önemli deprem kuşaklarının üzerinde yer alan ülkede yaşıyoruz. Ülkemizin özellikle Karadeniz tarafı sel ve heyelan felaketlerin sıkça görüldüğü yerlerin başında geliyor. Bugün de sık sık deprem, sellerle karşılaşıyoruz. Bu afetlerin belki önüne geçemeyiz, ama yol açacağı zararları en aza indirebiliriz. Bugün dünyada afetlerin etkilerini en aza indiren pekçok ülke var. Türkiye özellikle Cumhuriyet dönemindeki plansızlık, ihmal, raht hırsların neticesi olarak altyapı kuramamıştır.

Düşük standartlı binalar şehirlerimizi zehirli sarmaşık gibi istila etmiştir. Köylerimizde insanlarımızın evlerinde afetlere karşı donanıma sahip değiliz. Ülkemizin yapı stokununun önemli bölümü depreme dayanıksız olarak inşa edilmiştir. Marmara depreminin ardından bu gerçek tüm çıplaklığıyla kendini göstermiştir.