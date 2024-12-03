Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelliler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyorum. Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyorum.



Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/zKLAf55ADX — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 3, 2024 *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.