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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlilik kredisi açıklaması! 2023 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler ve kimler alabilir?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor?

        Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek olan çiftlere verilecek uygun fiyatlı evlilik kredisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama, "Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler? Evlilik kredisi veren bankalar hangileri?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 150 bin TL faizsiz kredi desteği şartları ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 00:37 Güncelleme: 07.09.2023 - 00:37
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        Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 5 Eylül tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Evlenecek gençlerimize uygun fiyatlı kredi çalışması gündemimizde." ifadelerini kullandı. Peki, "Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler? Evlilik kredisi kimlere verilecek, kredi veren bankalar hangileri?" İşte 2023 evlilik kredisi başvurusu hakkında tüm merak edilenler...

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!

        5 Eylül tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Evlenecek gençlerimize uygun fiyatlı kredi çalışması gündemimizde." dedi.

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        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Evlilik kredisi ile ilgili çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Henüz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri netlik kazanmadı.

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        EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

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        Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

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        EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI

        Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

        Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

        "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

        Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

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        125 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

        125 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla gerçekleşecek. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek. İlk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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