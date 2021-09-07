Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo Cumhurbaşkanı Tshilombo ile birarada

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ile ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesinin, Türkiye'nin insani ve girişimci dış politikasının temel ilkelerinden birini teşkil ettiğini, Afrika'yla ilişkilerin özünün samimiyet, kardeşlik ve dayanışma olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, Tshisekedi'yi Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Afrika kıtasında Türkiye için önemli bir ortak olduğunu belirtti ve Türkiye'ye cumhurbaşkanı seviyesinde bir ilki teşkil eden tarihi ziyaretin ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacağına inandığını kaydetti.

Tshisekedi ile görüşmelerinde iki ülke ilişkilerini tüm yönleriyle değerlendirme fırsatı bulduklarını söyleyen Erdoğan, "İş birliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak teyit ettik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de dostluğumuza yakışır seviyeye yükseltmek için birlikte yoğun çaba göstereceğiz. İlk aşamada ikili ticaret hacmimizin 250 milyon dolara çıkartılması hedefini belirledik. Az önce imzalanan anlaşmalar bu hedefe ulaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, güvenlik ve terörle mücadele konularında da iş birliğini ilerletmek istediklerini belirterek Tshisekedi'ye, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine verdiği samimi destek için teşekkür etti.

"Kongo Demokratik Cumhuriyeti FETÖ'nün Kinşasa'daki okulunu 2018 yılında Türkiye Maarif Vakfı'na devrederek ülkemizle dayanışmasını göstermiştir. Türk ve Kongolu öğretmenlerin görev yaptığı okulumuzda halihazırda 538 öğrenci eğitim hayatına devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, okulun başarı grafiğini sürekli yükselttiğini görmekten memnuniyet duyduklarını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarının okula ve FETÖ ile mücadeleye verdiği güçlü desteği sürdürmelerini beklediklerini kaydetti.

"İLİŞKİLERİMİZ BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin aynı zamanda şubat ayından bu yana Afrika Birliği Dönem Başkanı olduğunu ve bu kapsamda Afrika kıtasının istikrar ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak ilişkilerimize büyük önem arz ediyor, Afrika'nın daha iyi bir kıta vizyonunu paylaşıyoruz. Kıtanın sorunlarına en kalıcı, en gerçekçi çözümlerin yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından bulunacağına inanıyoruz. Afrika ile ilişkilerimizin ve iş birliğimizin geliştirilmesi insani ve girişimci dış politikamızın temel ilkelerinden birini teşkil ediyor. Afrika'yla ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Kıta ülkeleriyle 'kazan kazan' ve 'eşit ortaklık' temelinde iş birliğimizi artırmayı gerçekleştireceğiz ve bunun gayreti içerisinde olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2003'ten bu yana yürüttükleri açılım ve ortaklık politikalarıyla kıtayla ilişkilerde ciddi ivme yakaladıklarını ifade ederek, ilki 2008'de İstanbul'da, ikincisi 2014'te Malabo'da olmak üzere iki kez Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi düzenlendiğini, kendisinin başbakanlığı dönemi de dahil olmak üzere 28 Afrika ülkesini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Erdoğan, "Salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk. Kıta ile ilişkilerimizde yakaladığımız bu güçlü ivmeyi çok daha ileriye taşıyacağız. Stratejik ortağı olduğumuz Afrika Birliği ile düzenlemeyi öngördüğümüz 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hazırlıklarını da ele aldık. Afrika Birliği dönem başkanı olan Cumhurbaşkanı Sayın Tshisekedi ile iş birliği içinde hazırlık sürecimizi yürüteceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi'ye, tarihi ziyaretinin iki ülke için hayırlı olması temennisiyle teşekkür eden Erdoğan, "Dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına milletim ve şahsım adına en kalbi selamlarımızı iletiyorum." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

TÜRKİYE İLE DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ ARASINDA 3 ANLAŞMA

Ortak basın toplantısı öncesinde yapılan anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Erdoğan ve Tshisekedi huzurunda, iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

Buna göre, iki ülke hükümetleri arasındaki "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala Pen'apala tarafından imzalandı.

İki ülke hükümetleri arasındaki "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Chrıstophe Lutundula Apala Pen'apala tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması Taslağı" ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Turizm Bakanı Nsımba Matondo Moderot tarafından imzalandı.

KONGO CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMALAR

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, ülkesi ile Türkiye arasındaki iş birliğinin ve dostane ilişkilerin daha da güçleneceğini vurguladı.

Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Afrika Birliği'nin de (AfB) dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Tshisekedi, "Dolayısıyla bu aslında bizlerin iş birliğine her alanda ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir. Türkiye ile her alanda iş birliğine hazır olduğumuzun bir göstergesi. Bu sadece daha da güçlenerek, ivme kazanarak devam edecektir." dedi.

Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde kasımın ikinci yarısında Türkiye'de Türkiye-Afrika zirvesini düzenleme konusunu ele aldıklarını dile getirdi.

Afrika'nın önünde büyük bir hedef bulunduğunu kaydeden Tshisekedi, Afrika kıtasında serbest ticaret bölgesini oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Tshisekedi, Türkiye'nin Afrika kıtası ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni güçlendirmek için iş birliğini genişleteceğini, önemli bir ekonomik iş birliğini hayata geçirme imkanına sahip olacağını belirtti.

Görüşmede Gine'deki askeri darbeyi kınadıklarını kaydeden Tshisekedi, devrilen Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.

Öte yandan, ülkesinin doğusunda "şiddet girişimleri" olduğunu hatırlatan Tshisekedi, "Topraklarımızda yaklaşık 24 saat önce bir saldırı yaşandı ve bu barbar eylem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bu doğrultuda biz iki ülkeyle askeri anlamda bir işbirliğini hayata geçirmek ve silahlı kuvvetlerimizin teknik anlamda ve her anlamda kapasitesini güçlendirmek istiyoruz. Bunu, söz konusunu şiddet unsurlarını topraklarımızdan arındırmak niyetiyle gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

"BİRÇOK PROJE HAYAT GEÇECEK"

Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ülkesinin kalkınması ve hedefleri kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarından bahsettiklerini belirterek, "Her iki alanda da çok büyük potansiyelimizin olduğunu aktardık. Türkiye ise bizlerle birlikte tarım alanında birçok projeyi hayata geçirecektir ki tarım alanı da bizim önceliklerimizden birisidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi, maden kaynakları alanında da her iki ülkenin de yararına olacak şekilde kazan-kazan ilkesi doğrultusunda birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Altyapı konusunun önemine işaret eden Tshisekedi, bu konuda birkaç Türk firmasıyla görüştüklerini ve Türk şirketlerinin ülkede büyük çaplı projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

Tshisekedi, "Türkiye Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki iş birliği ve dostane ilişkiler ve Türkiye'nin Afrika ile olan olumlu ilişkileri iyi gitmektedir. Bu iş birliği daha da güçlenecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi, misafirperverliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.