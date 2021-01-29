Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda fiyatları ile ilgili flaş açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gıda fiyatlarıyla ilgili değerlendirme yapan Erdoğan, "Vatandaşa zulüm etmeyin" çağrısında bulundu

İşte Erdoğan'ın o açıklaması;

"Küçük esnafı yalnız bırakamayız. Bu süreç içerisinde esnaflarımızı sebze, meyve ve bakliyatta çok ciddi fiyat farkları olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde. Bir ay içerisinde bu işi çok daha kontrollü şekilde yürüteceğiz. Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Yaptığınız işi hakkıyla yapın. Vatandaşa zulüm etmeyin."