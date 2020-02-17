Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Rejim Soçi Mutabakatı sınırına çekilinceye kadar sorun çözülmez

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AKP İstanbul İl Örgütü'nün yeni üye ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Beşar Esad yönetimine bağlı güçlerin İdlib'de Soçi Mutabakatı sınırına çekilinceye kadar sorunun çözülmeyeceğini söyledi.

Erdoğan, "İdlib'deki sorun çözülmedikçe ne buradan sınırlarımıza yönelen yeni kitlelerin ne de ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşü mümkün olmayacaktır" dedi.

Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhakının asla söz konusu olmadığını söyleyen Erdoğan, "Biz Adana mutabakatı ile Suriye'ye davetliyiz" diye konuştu.

Türkiye'de 3.5 milyon Suriyelinin olduğunu hatırlatan Erdoğan, "İdlib'den 4 milyona yakın insan ülkemize gelme arzusunda. İdlib'de güvenli bölge oluşturuyoruz. yoğun bir şekilde briket barınaklar yapıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti: "Rejim Soçi Mutabakatı sınırına çekilinceye kadar sorun çözülmez. İdlib'deki sorun çözülmedikçe ne buradan sınırlarımıza yönelen yeni kitlelerin ne de ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşü mümkün olmayacaktır. İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde Şubat bitmeden bu işi yapacağız. Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır."

Cumhurbaşkanı, "Bu işi dostlarımızla yapmayı bekliyoruz. Yoksa biz zorla da yapacağız" dedi.

Erdoğan daha önceki bir konuşmasında da, "Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi Muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden yapacağız" demişti.

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https://www.youtube.com/watch?v=2FOdh60cAX4

'Gözlem noktalarımızın kuşatılmasına sessiz kalmamız mümkün değil'

Pakistan gezisi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Suriye ordusunun İdlib'deki saldırılarına ilişkin olarak "Rejim güçlerinin bizim gözlem noktalarını kuşatmaya başladığını görüyoruz. Onların kuşatması karşısında sessiz kalmamız mümkün değil, onlara karşı da biz gereğini yapıyoruz" diye konuştu.

"Son dönemde özellikle İdlib'deki çatışmaların ciddi manada kendisini göstermeye başladığını kaydeden Erdoğan, "İşte bugün (dün) de yine Halep'in batı tarafında bir helikopter düşürüldü. Bunlar tabii rejimi rahatsız ettiği gibi Rusya'yı da rahatsız ediyor" dedi.

İdlib'deki insanlara "teröristler" denmesine itiraz eden Erdoğan, "Bunlar tam aksine Suriye'nin kendi insanları ve Suriye'nin yerleşik halkı. Bu insanlar kendi topraklarını kendi evlerini korumanın mücadelesini veriyor" diye konuştu.

BBC

https://www.youtube.com/watch?v=jTRqi2w57HM

'Sadece petrol arama olayı değil'

Doğu Akdeniz'deki petrol sondaj çalışmaları ile ilgili bir soruya da Erdoğan "Bu sadece kuru bir petrol arama olayı değildir. Bu olayın asıl önemli olan yanı, siz siyasi olarak da orada varsınız, askeri olarak da varsınız. Siz bu bölgede adeta burayı kontrol eden bir ülke konumundasınız. Bu bakımdan çok önemli" diye konuştu.

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Libya konusunda ise, Rusya'nın en üst düzeyde buradaki savaşı yönettiğini ifade eden Erdoğan, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Sarraj hükümeti ile Türkiye'nin yaptığı "eğitim ve güvenlik anlaşmasının gereğini sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.