Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kritik görüşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki iktidar partisi Alman Hristiyan Demokratlar'ın yeni genel başkanı Armin Laschet ile telefonda görüşerek tebrik etti.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in partisi CDU’nun dijital kongresinde yapılan genel başkanlık seçiminin galibi ikinci turda delegelerin 521'inin desteğini alan Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet olmuştu.

ERDOĞAN, ALİYEV'LE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Aliyev, Ağdam'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin açılışı dolayısıyla Erdoğan’ı tebrik ettiği ifade edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, Aliyev'in Erdoğan'ı Ağdam'da kurulan Türk-Rus Ortak Gözetim Merkezi’nin açılması dolayısıyla tebrik ettiği ifade edildi.

Türk-Rus Ortak Gözetim Merkezi’nin bölgede uzun vadeli barış ve güvenliği sağlamaya hizmet edeceğinden emin olunduğunun vurgulandığı ve 10 Kasım'da imzalanan maddelerin yerine getirilmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği belirtildi.

Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla gelişmeye devam edeceği, işgalden kurtarılan bölgelerin imar çalışmalarında Türk şirketlerinin aktif katılımından memnuniyet duyulduğu da aktarıldı. Açıklamada ayrıca, iki liderin salgınla mücadelede karşılıklı desteğin önemini vurguladığı ifade edildi.