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Haberler Dünya SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına birlik mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına birlik mesajı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Forumuna gönderdiği mesajda "Geniş bir coğrafyada çatışma, göç, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da Batı'da yükselen İslam düşmanlığıyla mücadele ediyor." ifadelerini kullandı

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına birlik mesajı

Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 4'üncü Genel Kurulu”na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Sevgili gençler, insanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine şahitlik ediyoruz. Dünya gündemini sürekli meşgul eden güvenlik sorunları, terör faaliyetleri ve salgın hastalıklar özlemini çektiğimiz huzur ortamının tam anlamıyla sağlanmasına izin vermiyor.

İnsanlığın tamamını tehdit eden bu sorunlar maalesef en çok da İslam coğrafyasında derin izler bırakıyor.

Suriye'den Afganistan'a, bütün bunlarla geniş bir coğrafyada çatışmalarla, göçle, yoksullukla ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar bir taraftan Batı toplumunda yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Hemen her gün güya demokrasinin beşiği olarak gösterilen ülkelerde inancı, başörtüsü, kılık kıyafeti sebebiyle tacize uğrayan, ayrımcılığa maruz kalan bir kardeşimizin haberini alıyoruz.

Geniş bir coğrafyada çatışma, göç, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da Batı'da yükselen İslam düşmanlığıyla mücadele ediyor.

Müslümanlar hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli.

Ayrıntılar geliyor...

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