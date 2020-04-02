Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya ve İspanya liderlerine mektup!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İspanya ve İtalya´nın Başbakanlarına mektup gönderdi.

İtalya Başbakanı'na gönderilen mektupta, "Dostluğun nişanesi olarak, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay´ı aracılığıyla İtalya´ya yardım malzemesi göndermiştik. NATO´nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben de, askeri kanallarımızdan ilave malzeme sevk ediyoruz. Ayrıca, salgınla mücadelede İtalya´nın acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı sergiledik" denildi.

İspanya Başbakanı'na gönderilen mektupta ise, "Türkçemizde "Dost kara günde belli olur" diye bir atasözümüz vardır. Bu anlayışla, NATO´nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla da iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben, bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz." ifadelerine yer verildi.