Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı
Giriş: 11.01.2024 - 20:32 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kandil mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" dedi.