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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 20:32 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:32
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kandil mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" dedi.

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