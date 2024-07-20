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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan KKTC paylaşımı: Öğrencilerimize hayırlı olsun

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 23:12 Güncelleme: 20.07.2024 - 23:12
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        KKTC paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz itibarıyla KKTC vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık." açıklamasında bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Temmuz itibarıyla KKTC vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık.

        Aldığımız bu karar Türk üniversitelerinde eğitim görmek isteyen Kıbrıs Türkü öğrencilerimize hayırlı olsun.

        Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz.

        50 yıl önce bu topraklarda tesis ettiğimiz barış ve huzur ortamını inşallah muhafaza edecek, bunun zedelenmesine izin vermeyeceğiz.

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