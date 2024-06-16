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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Barış getirmesini diliyorum | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Barış getirmesini diliyorum

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında, "Gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 07:50 Güncelleme: 16.06.2024 - 07:50
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış getirmesini diliyorum
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

        "Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aziz Milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum" mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasındaki dijital gösterim ekranında da yayınlandı.

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